03 марта 2025

«Тихий и спокойный»: коллеги высказались о таксисте, которого убил мигрант в Екатеринбурге

Убитый мигрантом таксист в Екатеринбурге был неконфликтным
© Служба новостей «URA.RU»
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У таксиста остались жена и дети Фото:

Пожилой таксист «Яндекса» Роман Баланчук, которого в Екатеринбурге убил мигрант-нелегал из Узбекистана, был неконфликтным. Таким URA.RU его описал коллега.

«Тихий и спокойный. Всегда вежливый, всегда поможет, отзывчивый», — отметил собеседник агентства. Сын добавил, что Баланчук до выхода на пенсию работал на газовом месторождении в Якутии и занимался недвижимостью. «Когда стало тяжело по здоровью, вернулся на Урал», — сообщил он.

Семья тяжело переживает случившееся. Жена и двое малолетних детей сейчас находятся за пределами РФ. Само ЧП произошло 1 марта на улице Краснофлотцев. 24-летний Ба Угли Юсупов, по версии следствия, поругался с Баланчуком и перегородил ему машиной путь. А затем вырубил несколькими ударами по голове. Потерпевшего увезли на скорой в больницу, где спустя время он скончался.

Нелегал был задержан. Он дал признательные показания, но заявил, что не хотел убивать мужчину. Скоро его доставят в суд для избрания меры пресечения. Актуальную информацию об истории агентство собирает в этом сюжете.

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Пожилой таксист «Яндекса» Роман Баланчук, которого в Екатеринбурге убил мигрант-нелегал из Узбекистана, был неконфликтным. Таким URA.RU его описал коллега. «Тихий и спокойный. Всегда вежливый, всегда поможет, отзывчивый», — отметил собеседник агентства. Сын добавил, что Баланчук до выхода на пенсию работал на газовом месторождении в Якутии и занимался недвижимостью. «Когда стало тяжело по здоровью, вернулся на Урал», — сообщил он. Семья тяжело переживает случившееся. Жена и двое малолетних детей сейчас находятся за пределами РФ. Само ЧП произошло 1 марта на улице Краснофлотцев. 24-летний Ба Угли Юсупов, по версии следствия, поругался с Баланчуком и перегородил ему машиной путь. А затем вырубил несколькими ударами по голове. Потерпевшего увезли на скорой в больницу, где спустя время он скончался. Нелегал был задержан. Он дал признательные показания, но заявил, что не хотел убивать мужчину. Скоро его доставят в суд для избрания меры пресечения. Актуальную информацию об истории агентство собирает в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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