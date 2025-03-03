«Тихий и спокойный»: коллеги высказались о таксисте, которого убил мигрант в Екатеринбурге

Пожилой таксист «Яндекса» Роман Баланчук, которого в Екатеринбурге убил мигрант-нелегал из Узбекистана, был неконфликтным. Таким URA.RU его описал коллега.
«Тихий и спокойный. Всегда вежливый, всегда поможет, отзывчивый», — отметил собеседник агентства. Сын добавил, что Баланчук до выхода на пенсию работал на газовом месторождении в Якутии и занимался недвижимостью. «Когда стало тяжело по здоровью, вернулся на Урал», — сообщил он.
Семья тяжело переживает случившееся. Жена и двое малолетних детей сейчас находятся за пределами РФ. Само ЧП произошло 1 марта на улице Краснофлотцев. 24-летний Ба Угли Юсупов, по версии следствия, поругался с Баланчуком и перегородил ему машиной путь. А затем вырубил несколькими ударами по голове. Потерпевшего увезли на скорой в больницу, где спустя время он скончался.
Нелегал был задержан. Он дал признательные показания, но заявил, что не хотел убивать мужчину. Скоро его доставят в суд для избрания меры пресечения. Актуальную информацию об истории агентство собирает в этом сюжете.
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