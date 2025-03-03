Первые поздравления с 8 марта начали получать женщины Пермского края. Флешмоб устроили водители компании «Ростелеком», которые выстроили свои авто в восьмерку, а двигаясь образовали знак бесконечности.
«Связисты выстроили легковые автомобили так, чтобы они образовали цифру восемь. Затем машины начали двигаться, создавая иллюзию знака бесконечности. Таким образом они решили не только поздравить всех женщин Прикамья, но и провести тест-драйв новых автомобилей», — пояснили URA.RU в компании.
К Международному женскому дню пермяки готовятся заранее. Как рассказывало URA.RU, многие разбирают номера в загородных глэмпингах. В этом году услуга стала очень популярной. Цветочные магазины уже принимают предзаказы на букеты. Стоимость тюльпанов доходит до 400 рублей.
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