03 марта 2025

Пермский юрист рассказал какое наказание грозит отчиму, который пытался утопить ребенка

Юрист Хозяйкин: Пермяку, избившему ребенка, грозит лишение свободы
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителю Перми грозит лишение свободы
Жителю Перми грозит лишение свободы Фото:
новость из сюжета
В Перми пьяный отчим избил ребенка

Пермяку, который год избивал своего пасынка и пытался утопить его 2 марта, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказал адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Иван Хозяйкин.

«Санкция части второй статьи 117 УК РФ предусматривает за истязание заведомо несовершеннолетнего лица наказание вплоть до лишение свободы сроком от трех до семи лет. Данный состав преступления является тяжким», — пояснил Хозяйкин.

Он также отметил, что если этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и на момент истязания ребенка судимость была не погашена, то это уже будет рецидив преступления. В таком случае наказание может быть более строгим.

О том, что в Перми отчим систематически издевается над 9-летним ребенком стало известно 2 марта. Тогда мужчина избил и едва не утопил мальчика. Школьнику пришлось босиком бежать на улицу и просить помощи у прохожих. По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело. Отчим мальчика задержан, скоро ему изберут меру пресечения.

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Пермяку, который год избивал своего пасынка и пытался утопить его 2 марта, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказал адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Иван Хозяйкин. «Санкция части второй статьи 117 УК РФ предусматривает за истязание заведомо несовершеннолетнего лица наказание вплоть до лишение свободы сроком от трех до семи лет. Данный состав преступления является тяжким», — пояснил Хозяйкин. Он также отметил, что если этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и на момент истязания ребенка судимость была не погашена, то это уже будет рецидив преступления. В таком случае наказание может быть более строгим. О том, что в Перми отчим систематически издевается над 9-летним ребенком стало известно 2 марта. Тогда мужчина избил и едва не утопил мальчика. Школьнику пришлось босиком бежать на улицу и просить помощи у прохожих. По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело. Отчим мальчика задержан, скоро ему изберут меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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