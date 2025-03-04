Стало известно, введут ли штрафы за превышение средней скорости

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала предложение о введении штрафов за превышение средней скорости между камерами, сославшись на неопределенность понятия и непроработанность экономических аспектов. Об этом свидетельствует заключение комиссии.
«... правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею эксперимента в ЯНАО. В проекте заключения сказано, что действующие ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения в стране, но в правилах нет ни понятия средней скорости, ни требований ее соблюдения», — пишет «Коммерсант».
Комиссия отметила, что методика расчета средней скорости не соответствует позиции Верховного суда РФ о необходимости указания конкретной точки нарушения на дороге. Кроме того, правительственная комиссия выразила опасения относительно потенциальных бюджетных затрат на установку и эксплуатацию новых камер и дорожных знаков в рамках пилотного проекта, информации о которых не было в экономическом обосновании предложенных мер.
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