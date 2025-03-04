Стало известно, введут ли штрафы за превышение средней скорости

В кабмине не поддержали идею возвращения штрафа за превышение средней скорости
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В правительстве России отказались поддержать возвращение штрафа за превышение средней скорости
В правительстве России отказались поддержать возвращение штрафа за превышение средней скорости Фото:

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала предложение о введении штрафов за превышение средней скорости между камерами, сославшись на неопределенность понятия и непроработанность экономических аспектов. Об этом свидетельствует заключение комиссии.

«... правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею эксперимента в ЯНАО. В проекте заключения сказано, что действующие ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения в стране, но в правилах нет ни понятия средней скорости, ни требований ее соблюдения», — пишет «Коммерсант».

Комиссия отметила, что методика расчета средней скорости не соответствует позиции Верховного суда РФ о необходимости указания конкретной точки нарушения на дороге. Кроме того, правительственная комиссия выразила опасения относительно потенциальных бюджетных затрат на установку и эксплуатацию новых камер и дорожных знаков в рамках пилотного проекта, информации о которых не было в экономическом обосновании предложенных мер.

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала предложение о введении штрафов за превышение средней скорости между камерами, сославшись на неопределенность понятия и непроработанность экономических аспектов. Об этом свидетельствует заключение комиссии. «... правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею эксперимента в ЯНАО. В проекте заключения сказано, что действующие ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения в стране, но в правилах нет ни понятия средней скорости, ни требований ее соблюдения», — пишет «Коммерсант». Комиссия отметила, что методика расчета средней скорости не соответствует позиции Верховного суда РФ о необходимости указания конкретной точки нарушения на дороге. Кроме того, правительственная комиссия выразила опасения относительно потенциальных бюджетных затрат на установку и эксплуатацию новых камер и дорожных знаков в рамках пилотного проекта, информации о которых не было в экономическом обосновании предложенных мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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