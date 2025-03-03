03 марта 2025

Участника СВО из Челябинска уволили со службы спустя год после рождения детей. Видео

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Жена добровольца осталась одна с шестью детьми (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участника спецоперации Александра из Челябинска, у которого в прошлом году в апреле родилась тройня, отправили в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ Яна Лантратова.

«Дарья, супруга военнослужащего, сообщила, что Александр отправлен в отпуск на 68 дней с последующим увольнением. Наконец-то дома!» — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Александр с сентября 2022 года выполнял боевые задачи в зоне СВО, а супруга воспитывала их трехлетнюю дочь и двоих родных сестер. В апреле 2024 года у Александра и Дарьи родилась тройня. Когда жену выписали из роддома, Александр уехал обратно в зону проведения спецоперации. Вопрос досрочного увольнения Александра удалось решить спустя почти год.

«Конечно, тогда мы совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и Министерством обороны приготовили сюрприз: Александр приехал на выписку своих троих сыновей. Отпуску свойственно заканчиваться — Александр вернулся защищать Родину, ну, а я не смогла забыть эту дружную семью. Именно тогда, в роддоме, я приняла решение помогать, ведь шестеро детей требуют помощи, внимания и заботы», — рассказала Лантратова.

Депутат нашла людей, которые взяли на себя материальную помощь семье. Одновременно она начала переписку с Минобороны о досрочном увольнении Александра из армии.

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Участника спецоперации Александра из Челябинска, у которого в прошлом году в апреле родилась тройня, отправили в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ Яна Лантратова. «Дарья, супруга военнослужащего, сообщила, что Александр отправлен в отпуск на 68 дней с последующим увольнением. Наконец-то дома!» — написала Лантратова в своем telegram-канале. Александр с сентября 2022 года выполнял боевые задачи в зоне СВО, а супруга воспитывала их трехлетнюю дочь и двоих родных сестер. В апреле 2024 года у Александра и Дарьи родилась тройня. Когда жену выписали из роддома, Александр уехал обратно в зону проведения спецоперации. Вопрос досрочного увольнения Александра удалось решить спустя почти год. «Конечно, тогда мы совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и Министерством обороны приготовили сюрприз: Александр приехал на выписку своих троих сыновей. Отпуску свойственно заканчиваться — Александр вернулся защищать Родину, ну, а я не смогла забыть эту дружную семью. Именно тогда, в роддоме, я приняла решение помогать, ведь шестеро детей требуют помощи, внимания и заботы», — рассказала Лантратова. Депутат нашла людей, которые взяли на себя материальную помощь семье. Одновременно она начала переписку с Минобороны о досрочном увольнении Александра из армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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