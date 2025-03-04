ВТБ рассматривает возможность снижения ставок по ипотеке

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ВТБ может снизить ставки по ипотеке
ВТБ может снизить ставки по ипотеке Фото:

Российский коммерческий банк ВТБ анализирует возможность снижения ставок по ипотечным кредитам, предоставляемым на рыночных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«ВТБ рассматривает возможность снижения ставок по ипотечным программам на рыночных условиях», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на представителей пресс-службы банка.

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Российский коммерческий банк ВТБ анализирует возможность снижения ставок по ипотечным кредитам, предоставляемым на рыночных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «ВТБ рассматривает возможность снижения ставок по ипотечным программам на рыночных условиях», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на представителей пресс-службы банка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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