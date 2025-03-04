ВТБ рассматривает возможность снижения ставок по ипотеке

ВТБ может снизить ставки по ипотеке
Российский коммерческий банк ВТБ анализирует возможность снижения ставок по ипотечным кредитам, предоставляемым на рыночных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«ВТБ рассматривает возможность снижения ставок по ипотечным программам на рыночных условиях», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на представителей пресс-службы банка.
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