Politico: Европа остановила подготовку пакета помощи для Украины

Лидеры стран Евросоюза решили приостановить разработку нового пакета военной помощи Украине на сумму в 20 миллиардов евро. Остановка была вызвана возражениями Венгрии. Об этом свидетельствует проект документа Совета ЕС.
По данным Politico, причиной приостановки стало вето Венгрии, наложенное на предложение зампреда Еврокомиссии Каи Каллас о новом пакете помощи. В результате из текста документа, представленного на рассмотрение странам ЕС, исключили пункт о новых поставках военной помощи Украине.
Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что в своих официальных выступлениях европейские руководители выражают твердую поддержку правительству Киева и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Однако, по словам американского политика, в неформальной обстановке они признают необходимость начала переговоров.
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