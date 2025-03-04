Politico: Европа остановила подготовку пакета помощи для Украины

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ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву
ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву Фото:
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Лидеры стран Евросоюза решили приостановить разработку нового пакета военной помощи Украине на сумму в 20 миллиардов евро. Остановка была вызвана возражениями Венгрии. Об этом свидетельствует проект документа Совета ЕС.

По данным Politico, причиной приостановки стало вето Венгрии, наложенное на предложение зампреда Еврокомиссии Каи Каллас о новом пакете помощи. В результате из текста документа, представленного на рассмотрение странам ЕС, исключили пункт о новых поставках военной помощи Украине.

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что в своих официальных выступлениях европейские руководители выражают твердую поддержку правительству Киева и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Однако, по словам американского политика, в неформальной обстановке они признают необходимость начала переговоров.

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Лидеры стран Евросоюза решили приостановить разработку нового пакета военной помощи Украине на сумму в 20 миллиардов евро. Остановка была вызвана возражениями Венгрии. Об этом свидетельствует проект документа Совета ЕС. По данным Politico, причиной приостановки стало вето Венгрии, наложенное на предложение зампреда Еврокомиссии Каи Каллас о новом пакете помощи. В результате из текста документа, представленного на рассмотрение странам ЕС, исключили пункт о новых поставках военной помощи Украине. Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что в своих официальных выступлениях европейские руководители выражают твердую поддержку правительству Киева и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Однако, по словам американского политика, в неформальной обстановке они признают необходимость начала переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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