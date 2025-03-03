Чтобы обезопасить жителей Пермского края от нападения бродячих животных, необходимо усовершенствовать систему ОСВВ, в рамках которой проходит отлов, стерилизация, вакцинирование и выпуск животных. Как рассказал URA.RU депутат регионального заксобрания от ЛДПР Олег Постников сейчас эта система с дикими собаками не работает и ее нужно ужесточить. Одним из поводов для пересмотра системы стала резонансная история о нападении стаи псов на 76-летнюю бабушку в Красновишерске.
«Система ОСМВВ была разработана и реализована в регионах с теплым климатом. А на Урале мороз и голод заставляют собак сбиваться в стаи, которые представляют для человека большую угрозу. Особенно для детей и стариков», — отметил Постников.
Депутат добавил, что по данным Роспотребнадзора в Пермском крае за последние три года было зафиксировано больше 10 тысяч укусов. В 2024 году только в Перми было зарегистрировано 1,6 тысячи случаев. «И это только то, что мы знаем официально. Что-то подсказывает, к несчастью, количество укусов еще больше. Это же катастрофическая ситуация. Так продолжаться просто не может», — заявил Постников.
По словам представителя ЛДПР, на встречах с ним люди уже не просят, они требуют защитить их от агрессии бездомных собак и принять все необходимые адекватные меры. После целого ряда трагедий, связанных с нападениями собак на людей, в Госдуму был внесен законопроект, направленный на исправление ситуации. Предварительно документ включает в себя следующие меры:
- ввести уголовное наказание (до трех лет лишения свободы) для владельцев собак, от нападения которых погибли люди;
- все бродячие собаки подлежат отлову без выпуска их обратно;
- для поиска владельца отловленная собака должна содержаться не меньше 30 дней;
- обязать хозяев некоторых пород собак выгуливать их только в намордниках и на поводке;
- увеличить штраф за самовыгул собак до 50 тысяч рублей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на скорейшем рассмотрении законопроекта. По его мнению, человек и животное «не должны стоять на одной планке» и нужно сделать так, чтобы люди были защищены в первую очередь.
Постников добавил, что представленный в Госдуму проект закона даст возможность регионам самим решать, как поступать с бездомными животными. Регионы будут определять срок содержания отловленного животного в приюте вплоть до пожизненного содержания или принимать решение об умерщвлении. По мнению Постникова, такие законы нужно принимать исходя из мнения большинства жителей. Поэтому региональное отделение ЛДПР намерено провести референдум, на котором люди сами решат, что и как нужно делать с этой проблемой.
«Мы все взрослые и ответственные люди, и у каждого из нас есть свое мнение и свои аргументы по этой проблеме. Но как бы много разных подходов не было, нам все равно придется принять какое-либо решение. По-другому не бывает. И это решение будет — мнение большинства. Нравится это кому-то или нет», — сказал Постников.
Кроме того, как стало известно URA.RU, Постников намерен обратиться к депутатам Госдумы с вопросом внесения изменений в 486-ФЗ и увеличения штрафов в КоАП РФ п 8.52 за безответственное отношение к животным. Особенно за самовыгул, фальшивое чипирование нестерилизованных собак, за ошейники с указанием фальшивых данных на бездомных собак.
«Я считаю крайне важным ответственное отношение к животным и необходимо самое строгое наказание за легкомысленность или халатность в этом вопросе. Но жизнь человека для меня — безусловный приоритет. Я буду делать все, чтобы защитить наших детей, стариков, женщин от агрессии и нападений, влекущих за собой порой уже не просто травмы, а смерти», — заявил депутат.
Проведение референдума по вопросу о бездомных животных в Пермском крае поддержал политтехнолог Алексей Глухов. Он отметил, что эта тема острая и актуальная фактически для всех регионов страны. «Считаю удачным план Постникова усадить за стол переговоров зоозащитников с одной стороны, и людей, для которых личная безопасность в приоритете, утвердив тем самым в ходе демократической процедуры конечное решение проблемы», — прокомментировал Глухов.
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