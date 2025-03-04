В США раскрыли, когда Украина ощутит последствия приостановки военной помощи

Приостановка США военной помощи Украине может привести к значимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Штатов.
«Потребуется некоторое время, возможно, несколько дней или недель, чтобы последствия приостановки США в предоставлении военной помощи стали ощутимы среди украинских военных», — пишет CNN. Телеканал ссылается на слова американского чиновника.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке всей военной поддержки, предоставляемой Украине. Это решение затрагивает различные формы помощи, включая те, которые были направлены через воздушные и морские пути, а также те, что находились на стадии транзита через территорию Польши.
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