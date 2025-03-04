В США раскрыли, когда Украина ощутит последствия приостановки военной помощи

CNN: ВСУ ощутят последствия приостановки военной помощи США в ближайшие недели
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Последствия приостановки американской военной помощи Украине будут ощутимы через несколько дней или недель
Последствия приостановки американской военной помощи Украине будут ощутимы через несколько дней или недель Фото:
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Приостановка США военной помощи Украине может привести к значимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Штатов.

«Потребуется некоторое время, возможно, несколько дней или недель, чтобы последствия приостановки США в предоставлении военной помощи стали ощутимы среди украинских военных», — пишет CNN. Телеканал ссылается на слова американского чиновника.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке всей военной поддержки, предоставляемой Украине. Это решение затрагивает различные формы помощи, включая те, которые были направлены через воздушные и морские пути, а также те, что находились на стадии транзита через территорию Польши.

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Приостановка США военной помощи Украине может привести к значимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Штатов. «Потребуется некоторое время, возможно, несколько дней или недель, чтобы последствия приостановки США в предоставлении военной помощи стали ощутимы среди украинских военных», — пишет CNN. Телеканал ссылается на слова американского чиновника. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке всей военной поддержки, предоставляемой Украине. Это решение затрагивает различные формы помощи, включая те, которые были направлены через воздушные и морские пути, а также те, что находились на стадии транзита через территорию Польши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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