Песков прокомментировал возможность снятия американских санкций с России

Песков: обсуждать отмену американских санкций еще рано
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва не слышала официальных заявлений от США, заявил Песков
Москва не слышала официальных заявлений от США, заявил Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Пока преждевременно обсуждать вопрос снятия американских санкций с России. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно о чем-то говорить. Мы не слышали официальных заявлений», — заявил Песков. Он подчеркнул, что Россия считает санкции незаконными.

США рассматривают смягчение санкций против России для восстановления дипотношений и разрешения конфликта на Украине. Сообщают источники Reuters.

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Пока преждевременно обсуждать вопрос снятия американских санкций с России. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока преждевременно о чем-то говорить. Мы не слышали официальных заявлений», — заявил Песков. Он подчеркнул, что Россия считает санкции незаконными. США рассматривают смягчение санкций против России для восстановления дипотношений и разрешения конфликта на Украине. Сообщают источники Reuters.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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