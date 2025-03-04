Песков прокомментировал возможность снятия американских санкций с России

Москва не слышала официальных заявлений от США, заявил Песков
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Пока преждевременно обсуждать вопрос снятия американских санкций с России. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока преждевременно о чем-то говорить. Мы не слышали официальных заявлений», — заявил Песков. Он подчеркнул, что Россия считает санкции незаконными.
США рассматривают смягчение санкций против России для восстановления дипотношений и разрешения конфликта на Украине. Сообщают источники Reuters.
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