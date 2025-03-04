США продолжают поддерживать Украину, несмотря на прекращение военных поставок

США все еще поставляют Украине разведданные после того, как американский президент Дональд Трамп прекратил военную поддержку Киева. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источники.
«Что касается передачи или обмена разведывательной информацией — здесь пока никаких изменений украинские органы еще не почувствовали, здесь пока все, как раньше», — пишет РБК-Украина со ссылкой на несколько источников в военно-политических кругах. По их словам, никаких изменений в предоставлении Киеву разведданных после недавнего решения Трампа не произошло.
Ранее Пентагон заявил о полном прекращении военной помощи Украине. Сюда входит как поставка боеприпасов, бронетехники и другого военного оборудование, так и денежное финансирование.
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