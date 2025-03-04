США продолжают поддерживать Украину, несмотря на прекращение военных поставок

РБК-Украина: США продолжают поставлять Украине разведданные
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ВСУ все еще получают американские разведданные
ВСУ все еще получают американские разведданные Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США все еще поставляют Украине разведданные после того, как американский президент Дональд Трамп прекратил военную поддержку Киева. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источники.

«Что касается передачи или обмена разведывательной информацией — здесь пока никаких изменений украинские органы еще не почувствовали, здесь пока все, как раньше», — пишет РБК-Украина со ссылкой на несколько источников в военно-политических кругах. По их словам, никаких изменений в предоставлении Киеву разведданных после недавнего решения Трампа не произошло.

Ранее Пентагон заявил о полном прекращении военной помощи Украине. Сюда входит как поставка боеприпасов, бронетехники и другого военного оборудование, так и денежное финансирование.

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США все еще поставляют Украине разведданные после того, как американский президент Дональд Трамп прекратил военную поддержку Киева. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источники. «Что касается передачи или обмена разведывательной информацией — здесь пока никаких изменений украинские органы еще не почувствовали, здесь пока все, как раньше», — пишет РБК-Украина со ссылкой на несколько источников в военно-политических кругах. По их словам, никаких изменений в предоставлении Киеву разведданных после недавнего решения Трампа не произошло. Ранее Пентагон заявил о полном прекращении военной помощи Украине. Сюда входит как поставка боеприпасов, бронетехники и другого военного оборудование, так и денежное финансирование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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