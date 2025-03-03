Суд заставил нефтяную компанию в ХМАО проиндексировать зарплату работникам

Радужнинский городской суд обязал нефтяную компанию «Негуснефть» проиндексировать зарплату своим сотрудникам. Нарушение трудового законодательства обнаружилось в ходе прокурорской проверки. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».
«Суд решил признать незаконным бездействие АО „Негуснефть“ по непроведению индексации заработной платы и обязать ответчика в соответствии со ст. 134 ТК РФ провести индексацию заработной платы истцов за период с 21 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года. Взыскать с АО „Негуснефть“ в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере по 10 000 рублей каждому», — следует из сообщения.
Иск в суд подал прокурор Радужного. В качестве доказательств он предоставил результаты проверки на предприятии. Оказалось, ни трудовых договорах работников, ни в нормативных правовых актах АО не закреплен порядок индексацию зарплаты. Фактически выплаты не повышали с марта 1995 года по декабрь 2024 года.
«Негуснефть» раньше входила в структуру «Русь-Ойл», которая принадлежала осужденному за растрату бизнесмену Алексею Хотину. А в 2024 году счета нефтяной компании заблокировала налоговая. Против руководства компании было возбуждено уголовное дело: фигурантов обвинили в сокрытии более 100 миллионов рублей налогов.
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