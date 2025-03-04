Фонд Ройзмана* оплатил ремонт его машины после ДТП и делал вклад в банке

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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, ройзман евгений
Ройзман (признан иноагентом в РФ) разбил свой внедорожник в мае 2023 года Фото:

Благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) оплатил ремонт его автомобиля после ДТП, виновником которого стал сам экс-чиновник, и сделал вклад в банке на сумму неиспользованных пожертвований. Это следует из единого реестра проверок Генпрокуратуры РФ.

«Ремонт Chevrolet Niva в связи с ДТП, виновником которого признан Ройзман, был осуществлен за счет средств организации», — следует из сведений об итогах проверки. Речь идет об аварии, которая случилась 27 мая 2023-го на Кольцовском тракте. Тогда сильно пострадала Toyota Land Cruiser бывшего мэра.

Вместе с этим ревизоры уверяют, что часть неиспользованных средств фонда (полная — около 222 миллионов рублей) находятся на его расчетном счете, куда ежемесячно начисляется процент банком. «Документов, подтверждающих целевое расходование средств, на проверку не представлено», — отмечается в акте.

О желании Минюста ликвидировать фонд стало известно днем 4 марта. Иск был подан в райсуд Екатеринбурга. Гендиректор фонда Светлана Косолапова заявила URA.RU, что проверка «прошла с грубыми нарушениями». Представители организации подали встречный иск о признании решения Минюста о ликвидации недействительным.

*Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) оплатил ремонт его автомобиля после ДТП, виновником которого стал сам экс-чиновник, и сделал вклад в банке на сумму неиспользованных пожертвований. Это следует из единого реестра проверок Генпрокуратуры РФ. «Ремонт Chevrolet Niva в связи с ДТП, виновником которого признан Ройзман, был осуществлен за счет средств организации», — следует из сведений об итогах проверки. Речь идет об аварии, которая случилась 27 мая 2023-го на Кольцовском тракте. Тогда сильно пострадала Toyota Land Cruiser бывшего мэра. Вместе с этим ревизоры уверяют, что часть неиспользованных средств фонда (полная — около 222 миллионов рублей) находятся на его расчетном счете, куда ежемесячно начисляется процент банком. «Документов, подтверждающих целевое расходование средств, на проверку не представлено», — отмечается в акте. О желании Минюста ликвидировать фонд стало известно днем 4 марта. Иск был подан в райсуд Екатеринбурга. Гендиректор фонда Светлана Косолапова заявила URA.RU, что проверка «прошла с грубыми нарушениями». Представители организации подали встречный иск о признании решения Минюста о ликвидации недействительным. *Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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