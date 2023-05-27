27 мая 2023
26 мая 2023

Источник: Ройзман* попал в ДТП в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, ройзман евгений
По словам источника, Евгений Ройзман попал в ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге Фото:

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом) попал в ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, при этом в полиции подвердить или опровергнуть информацию не могут.

«Ройзман попал в аварию на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Авария произошла вечером 27 мая», — рассказал источник URA.RU.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там заявили, что пострадавших в ДТП нет, водители стали оформлять аварию самостоятельно. При этом подтвердить или опровергнуть информацию был ли на месте происшествия Ройзман нельзя, добавили в ведомстве.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Фото:

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Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом) попал в ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, при этом в полиции подвердить или опровергнуть информацию не могут. «Ройзман попал в аварию на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Авария произошла вечером 27 мая», — рассказал источник URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там заявили, что пострадавших в ДТП нет, водители стали оформлять аварию самостоятельно. При этом подтвердить или опровергнуть информацию был ли на месте происшествия Ройзман нельзя, добавили в ведомстве. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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