Источник: Ройзман* попал в ДТП в Екатеринбурге. Фото

28 мая 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

По словам источника, Евгений Ройзман попал в ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом) попал в ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, при этом в полиции подвердить или опровергнуть информацию не могут. «Ройзман попал в аварию на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Авария произошла вечером 27 мая», — рассказал источник URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там заявили, что пострадавших в ДТП нет, водители стали оформлять аварию самостоятельно. При этом подтвердить или опровергнуть информацию был ли на месте происшествия Ройзман нельзя, добавили в ведомстве. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Фото: источник URA.RU

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом) попал в ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, при этом в полиции подвердить или опровергнуть информацию не могут. «Ройзман попал в аварию на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Авария произошла вечером 27 мая», — рассказал источник URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там заявили, что пострадавших в ДТП нет, водители стали оформлять аварию самостоятельно. При этом подтвердить или опровергнуть информацию был ли на месте происшествия Ройзман нельзя, добавили в ведомстве. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.