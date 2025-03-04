Суд Петербурга оштрафовал жену Невзорова* за репост его публикации

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Лидии Невзоровой было направлено предупреждение с требованием устранить нарушение, связанное с маркировкой ее мужа в качестве иноагента
Лидии Невзоровой было направлено предупреждение с требованием устранить нарушение, связанное с маркировкой ее мужа в качестве иноагента Фото:

Суд Петербурга назначил штраф Лидии Невзоровой за репост публикации своего мужа Алексея, признанного Минюстом РФ иностранным агентом. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Из протокола следует, что Невзорова в своем telegram-канале разместила репост публикации иноагента Невзорова А.Г. без указания на его статус», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Согласно законодательству Российской Федерации, любое упоминание или цитирование материалов иноагентов должно сопровождаться обязательным указанием на их статус.

Ранее в адрес Лидии Невзоровой было направлено письменное предупреждение с требованием устранить нарушение и добавить соответствующую маркировку к размещенному контенту. Однако Невзорова проигнорировала данное предупреждение и не выполнила предписание в установленный срок.

Административное дело предусматривает ответственность за неисполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль, в том числе в области соблюдения законодательства об иностранных агентах. Судья Приморского районного суда Петербурга назначил максимальный штраф, предусмотренный законом за подобное нарушение — в размере 30 тысяч рублей.

*Александр Невзоров признан в России иностранным агентом

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Суд Петербурга назначил штраф Лидии Невзоровой за репост публикации своего мужа Алексея, признанного Минюстом РФ иностранным агентом. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Из протокола следует, что Невзорова в своем telegram-канале разместила репост публикации иноагента Невзорова А.Г. без указания на его статус», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Согласно законодательству Российской Федерации, любое упоминание или цитирование материалов иноагентов должно сопровождаться обязательным указанием на их статус. Ранее в адрес Лидии Невзоровой было направлено письменное предупреждение с требованием устранить нарушение и добавить соответствующую маркировку к размещенному контенту. Однако Невзорова проигнорировала данное предупреждение и не выполнила предписание в установленный срок. Административное дело предусматривает ответственность за неисполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль, в том числе в области соблюдения законодательства об иностранных агентах. Судья Приморского районного суда Петербурга назначил максимальный штраф, предусмотренный законом за подобное нарушение — в размере 30 тысяч рублей. *Александр Невзоров признан в России иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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