В Петербурге скончался Герой Социалистического Труда Геннадий Краснопеев

В Санкт-Петербурге 4 марта ушел из жизни Герой Социалистического Труда, ветеран судостроительной отрасли Геннадий Иванович Краснопеев. Губернатор города Александр Беглов выразил глубокие соболезнования близким.
«Ушел из жизни Герой Социалистического Труда Геннадий Иванович Краснопеев. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, коллективу АО „Адмиралтейские верфи“», — говорится в соболезнованиях губернатора города.
Геннадий Иванович Краснопеев посвятил свою жизнь развитию ленинградского судостроения, укреплению экономической и оборонной мощи страны. Более полувека он трудился на знаменитом предприятии «Адмиралтейские верфи», где свыше двадцати лет руководил бригадой сборщиков корпусов. При его непосредственном участии были построены десятки подводных лодок различных проектов, укрепивших обороноспособность страны.
Высокие заслуги Геннадия Ивановича были отмечены государством. В 1981 году за выдающиеся достижения в освоении и внедрении новой техники он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден Орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот». За годы работы он стал настоящим примером самоотверженности и профессионализма для всего коллектива предприятия. Особое внимание Геннадий Иванович уделял воспитанию молодых специалистов. Благодаря его наставничеству на предприятии выросла достойная смена профессионалов, которые сегодня продолжают славные традиции ленинградского судостроения.
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