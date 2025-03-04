8 марта на пермской телебашне включат праздничную подсветку

Световое шоу будет работать с 19 до 24 часов
8 марта на пермской телебашне на улице Крупской включат праздничную подсветку. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале телерадиосети России (РТРС).
«Красочное световое представление, воплощающее символы весны, красоты и женственности, станет ярким подарком для всех женщин, гостей и жительниц города Перми и окрестностей. Динамический сценарий с разнообразными световыми эффектами будет работать с 19:00 до 24:00», — сообщили в РТРС.
Ранее URA.RU сообщало, где к 8 марта купить дешевые тюльпаны в Перми. Стоимость тюльпанов в составе букетов начинается от 114 рублей за цветок
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