8 марта на пермской телебашне включат праздничную подсветку

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Световое шоу будет работать с 19 до 24 часов
Световое шоу будет работать с 19 до 24 часов Фото:

8 марта на пермской телебашне на улице Крупской включат праздничную подсветку. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале телерадиосети России (РТРС).

«Красочное световое представление, воплощающее символы весны, красоты и женственности, станет ярким подарком для всех женщин, гостей и жительниц города Перми и окрестностей. Динамический сценарий с разнообразными световыми эффектами будет работать с 19:00 до 24:00», — сообщили в РТРС.

Ранее URA.RU сообщало, где к 8 марта купить дешевые тюльпаны в Перми. Стоимость тюльпанов в составе букетов начинается от 114 рублей за цветок

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8 марта на пермской телебашне на улице Крупской включат праздничную подсветку. Об этом URA.RU сообщили в региональном филиале телерадиосети России (РТРС). «Красочное световое представление, воплощающее символы весны, красоты и женственности, станет ярким подарком для всех женщин, гостей и жительниц города Перми и окрестностей. Динамический сценарий с разнообразными световыми эффектами будет работать с 19:00 до 24:00», — сообщили в РТРС. Ранее URA.RU сообщало, где к 8 марта купить дешевые тюльпаны в Перми. Стоимость тюльпанов в составе букетов начинается от 114 рублей за цветок
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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