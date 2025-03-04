«Ударил несильно»: жена мигранта, убившего в Екатеринбурге таксиста, рассказала о конфликте

Конфликт между гражданином Узбекистана и екатеринбургским таксистом «Яндекса» случился из-за якобы нарушенных последним правил ПДД. Об этом в суде рассказала жена обвиняемого, которая была в машине во время драки. Она заявила, что муж не хотел убивать оппонента.
«Он [таксист] нарушил ПДД, начал обгонять и тормозить перед мужем, поэтому они поругались. Он никогда ни с кем не ругался. Он [муж] ударил его несильно. Таксист первым сказал ему «е. (имел) твою мать», — рассказала в суде женщина. Чтобы дать показания ей, как и ее супругу, потребовался переводчик. Обвиняемый со своей стороны тоже заявил, что не хотел убивать пожилого человека и попросил прощения у его семьи.
Конфликт случился 1 марта на улице Краснофлотцев. Гражданин Узбекистана, решивший, что екатеринбургский водитель нарушил правила езды, преградил своей машиной ему дорогу, завязалась драка. Во время нее мигрант ударил таксиста, тот ударился головой и спустя несколько часов умер в больнице. Выяснилось, что узбек на территории России находится нелегально. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.
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