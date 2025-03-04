«Ударил несильно»: жена мигранта, убившего в Екатеринбурге таксиста, рассказала о конфликте

Жена заявила, что ее муж-нелегал не хотел убивать таксиста в Екатеринбурге

04 марта 2025 в 16:50 Размер текста - 17 +

Женщина была свидетельницей конфликта Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге Конфликт между гражданином Узбекистана и екатеринбургским таксистом «Яндекса» случился из-за якобы нарушенных последним правил ПДД. Об этом в суде рассказала жена обвиняемого, которая была в машине во время драки. Она заявила, что муж не хотел убивать оппонента. «Он [таксист] нарушил ПДД, начал обгонять и тормозить перед мужем, поэтому они поругались. Он никогда ни с кем не ругался. Он [муж] ударил его несильно. Таксист первым сказал ему «е. (имел) твою мать», — рассказала в суде женщина. Чтобы дать показания ей, как и ее супругу, потребовался переводчик. Обвиняемый со своей стороны тоже заявил, что не хотел убивать пожилого человека и попросил прощения у его семьи. Конфликт случился 1 марта на улице Краснофлотцев. Гражданин Узбекистана, решивший, что екатеринбургский водитель нарушил правила езды, преградил своей машиной ему дорогу, завязалась драка. Во время нее мигрант ударил таксиста, тот ударился головой и спустя несколько часов умер в больнице. Выяснилось, что узбек на территории России находится нелегально. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU. Водитель попросил прощения у семьи таксиста Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфликт между гражданином Узбекистана и екатеринбургским таксистом «Яндекса» случился из-за якобы нарушенных последним правил ПДД. Об этом в суде рассказала жена обвиняемого, которая была в машине во время драки. Она заявила, что муж не хотел убивать оппонента. «Он [таксист] нарушил ПДД, начал обгонять и тормозить перед мужем, поэтому они поругались. Он никогда ни с кем не ругался. Он [муж] ударил его несильно. Таксист первым сказал ему «е. (имел) твою мать», — рассказала в суде женщина. Чтобы дать показания ей, как и ее супругу, потребовался переводчик. Обвиняемый со своей стороны тоже заявил, что не хотел убивать пожилого человека и попросил прощения у его семьи. Конфликт случился 1 марта на улице Краснофлотцев. Гражданин Узбекистана, решивший, что екатеринбургский водитель нарушил правила езды, преградил своей машиной ему дорогу, завязалась драка. Во время нее мигрант ударил таксиста, тот ударился головой и спустя несколько часов умер в больнице. Выяснилось, что узбек на территории России находится нелегально. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.