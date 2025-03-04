«Ударил несильно»: жена мигранта, убившего в Екатеринбурге таксиста, рассказала о конфликте

Жена заявила, что ее муж-нелегал не хотел убивать таксиста в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина была свидетельницей конфликта
Женщина была свидетельницей конфликта Фото:
новость из сюжета
Мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге

Конфликт между гражданином Узбекистана и екатеринбургским таксистом «Яндекса» случился из-за якобы нарушенных последним правил ПДД. Об этом в суде рассказала жена обвиняемого, которая была в машине во время драки. Она заявила, что муж не хотел убивать оппонента.

«Он [таксист] нарушил ПДД, начал обгонять и тормозить перед мужем, поэтому они поругались. Он никогда ни с кем не ругался. Он [муж] ударил его несильно. Таксист первым сказал ему «е. (имел) твою мать», — рассказала в суде женщина. Чтобы дать показания ей, как и ее супругу, потребовался переводчик. Обвиняемый со своей стороны тоже заявил, что не хотел убивать пожилого человека и попросил прощения у его семьи.

Конфликт случился 1 марта на улице Краснофлотцев. Гражданин Узбекистана, решивший, что екатеринбургский водитель нарушил правила езды, преградил своей машиной ему дорогу, завязалась драка. Во время нее мигрант ударил таксиста, тот ударился головой и спустя несколько часов умер в больнице. Выяснилось, что узбек на территории России находится нелегально. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.

Водитель попросил прощения у семьи таксиста
Водитель попросил прощения у семьи таксиста
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Конфликт между гражданином Узбекистана и екатеринбургским таксистом «Яндекса» случился из-за якобы нарушенных последним правил ПДД. Об этом в суде рассказала жена обвиняемого, которая была в машине во время драки. Она заявила, что муж не хотел убивать оппонента. «Он [таксист] нарушил ПДД, начал обгонять и тормозить перед мужем, поэтому они поругались. Он никогда ни с кем не ругался. Он [муж] ударил его несильно. Таксист первым сказал ему «е. (имел) твою мать», — рассказала в суде женщина. Чтобы дать показания ей, как и ее супругу, потребовался переводчик. Обвиняемый со своей стороны тоже заявил, что не хотел убивать пожилого человека и попросил прощения у его семьи. Конфликт случился 1 марта на улице Краснофлотцев. Гражданин Узбекистана, решивший, что екатеринбургский водитель нарушил правила езды, преградил своей машиной ему дорогу, завязалась драка. Во время нее мигрант ударил таксиста, тот ударился головой и спустя несколько часов умер в больнице. Выяснилось, что узбек на территории России находится нелегально. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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