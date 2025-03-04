Тюменскому замгубернатора Вахрину разрешили отправиться на СВО

Органы следствия согласовали отправку в зону СВО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, находящегося под арестом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, с одобрения СК расследование уголовного дела о коррупции было приостановлено и в отношении чиновника, и в отношении тюменского бизнесмена Алексея Гоцыка, который также находился под арестом и отправился на спецоперацию.
«Вячеслав Вахрин и Алексей Гоцык уже отправились в зону проведения спецоперации. Следствие не стало возражать против их решения: они получили согласование на всех уровнях. Стоит отметить, что подобное одобрение получает далеко не каждый подследственный. А значит, Вахрина и Гоцыка признали достойными участия в СВО. „, — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Сейчас Вахрин и Гоцык находятся на учебных полигонах. По данным агентства, они разделены и будут отправлены в разные штурмовые бригады.
Согласно новому постановлению пленума Верховного суда РФ, расследование уголовных дел в отношении подозреваемых и обвиняемых, получивших одобрение на участие в СВО, приостанавливается (ст. 208 УПК РФ). А суды, в соответствии со ст. 237 УПК РФ, не могут рассматривать такие дела, даже если следователем вопреки требованиям закона были подготовлены соответствующие материалы, а прокуратурой — обвинительное заключение.
Адвокат Павел Бабиков прокомментировал ситуацию. Он отметил, что сейчас многие обвиняемые на стадии следствия хотят уйти на СВО, однако такая возможность дается не каждому: для этого нужны веские основания. При этом, законодательство страны запрещает принимать подобное решение в отношении террористов, насильников, педофилов и шпионов.
«В закон были внесены изменения, согласно которым и на стадии следствия, и в суде человек может принять решение уйти на СВО. Такие люди, как правило, отправляются на передовую. Расследование дел при этом приостанавливается. Для того, чтобы уголовное преследование полностью прекратилось, нужно, чтобы закончилась спецоперация, либо военный был представлен к государственной награде. Также производство может быть прекращено в результате серьезного ранения», — отметил Бабиков в разговоре с агентством.
В Басманный суд, который занимается рассмотрением уголовного дела о коррупции Вахрина и Гоцыка, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и бизнесмен Алексей Гоцык были арестованы в Москве 8 июня 2024 года по подозрению в коррупции. В начале февраля обвиняемые ходатайствовали о назначении им домашнего ареста, однако суд оставил их в СИЗО до 6 мая.
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