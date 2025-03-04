Реестр иностранцев в Курганской области пополнился шестью мигрантами

В Курганской области проходит процесс легализации правового положения иностранных граждан. Недавно еще шесть человек узаконили свое пребывание в России. Об это сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области в своем telegram-канале.
До 30 апреля иностранные граждане могут обратиться в любое подразделение по вопросам миграции для урегулирования своего правового статуса. «За неделю в регионе шесть иностранных граждан воспользовались этой возможностью. У одного из них ранее был аннулирован патент, а пять других имели нарушения сроков пребывания. Таким образом, на сегодняшний день в Курганской области 30 иностранцев легализовали свое положение», — говорится в информации ведомства.
С 5 февраля на территории РФ действует реестр контролируемых лиц, куда попадают иностранные граждане, привлеченные к ответственности или имеющие аннулированные документы. Работодатели обязаны проверять иностранных граждан по этому реестру перед трудоустройством. Реестр доступен на сайте МВД России и на Едином портале госуслуг.
Иностранные граждане, урегулировавшие свой статус, исключаются из реестра контролируемых лиц. Для получения консультаций можно обратиться в Управление по вопросам миграции УМВД России по Курганской области или по телефону «горячей линии» ФГУП «ПВС» МВД России — 8-800-200-52-09.
В Курганской области недавно была проведена масштабная операция в сфере миграции, в ходе которой были проверены более тысячи объектов и более 1600 иностранных граждан, что привело к вынесению решений о выдворении 26 иностранных граждан. Эти меры предпринимаются на фоне введения реестра контролируемых лиц, что ужесточило контроль за соблюдением миграционного законодательства в регионе.
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