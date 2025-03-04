Врач объяснила, почему в межсезонье легко простудиться

В период межсезонья легко простудиться, так как эффективность иммунной системы зависит от поддержания нормальной терморегуляции организма, которая нарушается при перепадах температур. Об этом сообщила врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Мария Мезенова.
«Сама по себе смена погоды не может спровоцировать возникновение, например, ОРВИ или гриппа <...>. Однако между переменчивой погодой и восприимчивостью к подобным заболеваниям есть связь — иммунная система эффективнее защищает организм в условиях нормальной терморегуляции, то есть когда нет переохлаждения или перегревания тела», — рассказала Мезенова URA.RU.
Также врач посоветовала при выборе одежды в межсезонье учитывать многослойность и температуру воздуха для защиты от простуд. Рекомендуется использовать несколько слоев одежды, которые можно регулировать в зависимости от температуры: снимать лишнее при жаре и добавлять слои в холод.
Мезенова отметила, что для предотвращения перегрева стоит избегать синтетических тканей и выбирать хлопок или лен. Они впитывают влагу и способствуют циркуляции воздуха. Для защиты от переохлаждения поможет тонкая шерстяная одежда, а также головные уборы для защиты ушей и кожи головы, подчеркнула терапевт. Весной она советует не спешить сменять зимнюю одежду на легкую и позволить организму адаптироваться к погодным изменениям.
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