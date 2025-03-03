03 марта 2025

Чиновникам управления капстроя в ХМАО пришлось спасаться от протекающей крыши тазиками. Фото

В УКС Урая из-за протечек крыши сотрудникам приходится использовать тазики
© Служба новостей «URA.RU»
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В УКС Урая из-за протечек крыши сотрудникам приходится использовать тазики
В УКС Урая из-за протечек крыши сотрудникам приходится использовать тазики Фото:

В здании Управления капитального строительства (УКС) Урая сложилась аварийная ситуация: из-за протечек крыши в кабинетах сотрудникам приходится использовать тазики, чтобы спасаться от воды, а часть потолков обрушилась. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«С тазиками сидят в кабинетах. Потолок поотваливался. Ирония в том, что это управление занимается стройкой, а у самих крыша течет», — сообщил источник.

Он добавил, что проблема усугубляется тем, что конкурсы на ремонт кровли уже четыре раза заканчивались провалом — подрядчики либо отказывались от работ, либо не соответствовали требованиям. Сейчас администрация Урая вновь объявила торги, надеясь найти исполнителя. В администрацию города был направлен запрос. Ответ ожидается.

Управление капстроительства в Урае не может починить себе крышу
Управление капстроительства в Урае не может починить себе крышу
Фото:

Ранее URA.RU писало, что в резиденции губернатора ХМАО пришлось чинить крышу. За все время работы экс-главы Югры Натальи Комаровой здание ни разу не подвергалось реконструкции, поэтому кровля начала подтекать.

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В здании Управления капитального строительства (УКС) Урая сложилась аварийная ситуация: из-за протечек крыши в кабинетах сотрудникам приходится использовать тазики, чтобы спасаться от воды, а часть потолков обрушилась. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «С тазиками сидят в кабинетах. Потолок поотваливался. Ирония в том, что это управление занимается стройкой, а у самих крыша течет», — сообщил источник. Он добавил, что проблема усугубляется тем, что конкурсы на ремонт кровли уже четыре раза заканчивались провалом — подрядчики либо отказывались от работ, либо не соответствовали требованиям. Сейчас администрация Урая вновь объявила торги, надеясь найти исполнителя. В администрацию города был направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в резиденции губернатора ХМАО пришлось чинить крышу. За все время работы экс-главы Югры Натальи Комаровой здание ни разу не подвергалось реконструкции, поэтому кровля начала подтекать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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