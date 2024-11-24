В резиденции губернатора ХМАО чинят крышу. Дело в том, что за все время работы экс-главы Югры Натальи Комаровой здание ни разу не подвергалось реконструкции, поэтому кровля начала подтекать. В то же время в регионе обсуждаются еще одни строительные работы — компания ДСК-1 срывает сроки сдачи школы в 20А микрорайоне Сургута. Объект должен быть построен к концу года, однако сейчас его готовность составляет 36%. URA.RU собрало главные новости ХМАО за неделю с 18 по 24 ноября.
Власти ХМАО раскрыли расходы на содержание топ-чиновников и депутатов
В ХМАО опубликовали бюджет региона на 2025 год, в котором раскрываются затраты на окружных властей. В документе указано, что содержание губернатора обойдется Югре в 22,6 миллиона рублей. При этом в 2024 году эта сумма была равна 20,1 миллиона.
Источники URA.RU пояснили, что увеличение трат связано с выплатами Наталье Комаровой. По их данным, в расходы на губернатора, помимо зарплаты, соцвыплаты и командировочных для Руслана Кухарука, войдут еще и компенсация за неиспользованный отпуск и окончательный расчет с бывшей главой региона.
Спикер думы ХМАО Борис Хохряков стал экономичнее почти на три миллиона рублей по сравнению с прошлым годом — затраты на его содержание снизились с 21,7 до 19 млн. Вице-губернаторы обойдутся налогоплательщикам в 205 млн рублей (также на три миллиона дешевле), окружная дума подорожала на 43 млн (со 145 до 198). На депутатов Госдумы и их помощников выделено 20 млн рублей. Дешевле всего югорским налогоплательщикам обходятся сенаторы — на них округ планирует потратить всего семь миллионов рублей.
Помимо этого, бюджет ХМАО вынужденно потратится на ремонт в резиденции губернатора. Дело в том, что за все годы проживания Комаровой в особняке, расположенном в природном парке Ханты-Мансийска, в здании ни разу не проводился капремонт. Из-за износа материалов крыша начала подтекать, поэтому ее пришлось экстренно чинить.
Когда Кухарук приехал в регион, резиденция была не готова к его заселению. Инсайдеры сообщают, что из-за этого губернатор временно поселился в одном из президентских коттеджей гостиничного комплекса «Югорская долина» до завершения работ.
Замгубернатора Тюменской области ушел с поста, чтобы занять аналогичную должность в ХМАО
Экс-сенатор и заместитель губернатора Тюменской области Павел Тараканов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это стало неожиданной новостью, так как политик был назначен на пост совсем недавно.
Источники URA.RU сообщают, что такое решение чиновник принял в связи с переездом в ХМАО. По данным инсайдеров, он в ближайшее время займет должность первого вице-губернатора Югры по политике, якобы уже идут последние согласования на федеральном уровне.
Во внутриполе региона пока не подтвердили эту информацию, однако Тараканов уже был замечен в Ханты-Мансийске. Воскресный вечер 24 ноября он провел в компании главы Югры Руслана Кухарука и других членов окружного правительства на чемпионате мира по MMA. Предполагается, что уже 25 ноября Тараканов приступит к работе в кабмине ХМАО.
Новые чиновники ХМАО начали работу с проверок
Вице-губернатор ХМАО Наталья Огородникова проведет тотальный аудит подконтрольного ей промышленного блока. В первую же неделю нахождения в должности, чиновница проверит департамент промышленности, две службы, подведомственные учреждения, а также различные фонды и автономные некоммерческие организации.
В первую очередь ревизия коснулась финансового Фонда развития, известного по коррупционному уголовному делу управляющей компании «Промышленные парки Югры», и Технопарка, где сотрудники жаловались на бывшего директора. Ни в одном из учреждений, где до обновления кабмина не был утвержден руководитель, он не будет назначен, пока не подведут итоги аудита — все останутся «и.о .», пока не огласят результаты проверки.
Еще один чиновник — недавно назначенный директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов — начал свою работу с аналогичного решения. Ожидается, что он отправится с проверкой по муниципалитетам в конце ноября — начале декабря.
Сперва новый глава депздрава намерен посетить и оценить работу медучреждений в самых крупных городах — Сургуте и Нижневартовске. Это будут медицинские организации с наибольшим вкладом в решение вопросов снижения смертности населения.
Компания богатейшего депутата думы ХМАО срывает сроки строительства школы
Компания богатейшего депутата думы ХМАО Михаила Сердюка срывает сроки сдачи школы в 20А микрорайоне Сургута. ДСК-1 должна была достроить здание к 31 декабря 2024 года, однако степень его готовности оценивается всего в 36%.
В мэрии города отметили, что если подрядчик не закончит здание вовремя, то на него наложат штрафные санкции. При этом уточняется, что в начале марта 2024 года школа была готова на 13%, и за это время строительство продвинулось всего на 20%. Сейчас администрация Сургута оценивает возможные сроки завершения работ.
В сеть слили аудиозапись, на которой мэр Пыть-Яха выругался на совещании с депутатами
В соцсети слили неосторожное высказывание мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова. Во время совещания с депутатами он позволил себе сказать фразу: «Сейчас затрахают подрядчика, и уйдет он из города».
Поводом для взрывной реакции градоначальника стала новость о начале прокурорской проверки в адрес перевозчика из-за отсутствия автобусов на линии. Затем глава города и спикер местной думы Дмитрий Уреки принялись упрекать депутата Людмилу Завадскую за ее привычку выносить на публику городские проблемы.
Уреки также уточнил, что считает именно Завадскую виновной в сливе аудиозаписи с заседания. Сама же депутат свою причастность отвергает.
После Горбунов объяснил URA.RU причину своего скандального высказывания. Он сказал, что это большое недопонимание, связанное с особенностями диалекта. Мэр отметил, что слово вылетело из контекста, а в Рязани, откуда родом градоначальник, оно в его детстве употреблялось в значении «замучить».
Он объяснил, что такая бурная реакция вызвана опасениями, что подрядчик откажется выходить на линию в одностороннем порядке, и тогда весь общественный транспорт города встанет. ООО «Русское» стало заниматься автобусными перевозками, когда договор с предыдущим исполнителем был расторгнут, а в Пыть-Яхе начались забастовки водителей. Сейчас контракт на 2025 год не разыгран, поэтому город может столкнуться с полным отсутствием общественного транспорта.
Двое полицейских из ХМАО погибли в ДТП
На трассе Сургут-Нижневартовск в начале недели произошла трагедия — в ДТП погибли двое полицейских. Они направлялись в сторону Сургута и находились при исполнении служебных обязанностей.
Молодые люди работали в УНК УМВД России по ХМАО — Югре. Им было всего 24 и 27 лет.
Югра будет обеспечена нефтью еще век
Запасов нефти в ХМАО достаточно, чтобы обеспечить добычу на протяжении ста лет. Регион имеет ресурс примерно в 20 миллиардов тонн и готов обеспечивать сбалансированную добычу, оставаясь нефтяным центром России.
До введения ограничений ОПЕК+ Югра добывала 236 миллионов тонн нефти в год, что создавало возможности для дальнейшего роста. Сейчас она может сохранить долю в общей добыче нефти на уровне 40–45% и ежегодно обеспечивать 220–240 миллионов тонн.
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