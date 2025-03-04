Умер иеромонах, окормлявший бойцов СВО

Иеромонах Константин (Никитенко) из Введенского монастыря Оптина пустынь, который последние два с половиной года занимался духовной и медицинской поддержкой бойцов СВО, скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщил наместник Оптиной пустыни епископ Иосиф (Королев).
«Его скоропостижный уход случился вне территории военных действий, а будучи в отпуске. Господь дал мирную кончину», — заявил епископ Иосиф. Его слова передает РИА «Новости».
Отмечается, что церемонии прощания и погребения пройдут 7 марта в Оптиной пустыне. Епископ также упомянул, что иеромонах Константин пришел в монастырь еще будучи молодым человеком, обладая медицинским образованием и музыкальными способностями. Он также был главой хора в монастыре. На фронте спецоперации иеромонах не только поддерживал дух бойцов, но и оказывал им необходимую медицинскую помощь.
До пострига в иеромонахи Константин получил образование врача-реаниматолога и работал в соответствующей сфере. В 2009 году он поступил в монастырь, а в 2015 году был рукоположен в сан иеромонаха. Иеромонах упоминал, что его участие в СВО было «промыслом Божиим», и выражал желание оставаться с бойцами ВС РФ до победного конца.
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