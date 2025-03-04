Президента Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова подозревают в мошенничестве на сумму 20 миллиардов рублей по контрактам с Министерством обороны. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«По версии следствия, бизнесмен причастен к хищению средств Минобороны. <...> Общая сумма нанесенного ущерба превышает 20 млрд рублей», — пишет telegram-канал. Там уточнили, речь идет о том периоде, когда Абдурахманов работал управляющим и председателем совета директоров ОАО «Бастройпуть».
Основная схема мошенничества заключалась в том, что после заключения контракта и получения компанией аванса, составляющего почти полную стоимость договора, работы выполнялись на значительно меньшую сумму. Так, один из контрактов был заключен на шесть миллиардов рублей, тогда как реальная стоимость выполненных работ не превышала 500 миллионов рублей.
Было выявлено по меньшей мере три аналогичных случая. Среди объектов, пострадавших от этой мошеннической схемы, оказались учреждения Министерства обороны Российской Федерации. В частности, это научно-исследовательский институт в Сергиевом Посаде, Главный штаб Вооруженных Сил РФ в Москве и объект для Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА).
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать распространившуюся информацию. Ответ ожидается.
Уголовное дело по статье мошенничества против Абдурахманова возбудили 31 января. За несколько месяцев до этого он покинул территорию Российской Федерации.
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