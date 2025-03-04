Мужской стриптиз вызвал в ХМАО ажиотаж перед 8 Марта

Югорчане массово заказывают мужской стриптиз на Международный женский день. Брони на выступление танцоров в округе не осталось.
«На праздник не осталось свободного времени. Программа длится 5-6 минут. Позвать артиста можно и в соседний город, но за дополнительную стоимость», — рассказал танцор telegram-каналу «Ханты, деньги, нефтевышки». Клиентам предлагают несколько образов на выбор. Среди них — учитель, пират, сантехник или полицейский.
Среди прочего, с 8 Марта дам поздравит и Анна Асти. Поп-звезда выступит с концертом в Сургуте. На официальном сайте артистки билетов в продаже уже нет. Однако предприимчивые югорчане решили заработать деньги на настоящих фанатах, готовых купить их места с наценкой.
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