Мужской стриптиз вызвал в ХМАО ажиотаж перед 8 Марта

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Клиентам предлагают несколько образов на выбор
Клиентам предлагают несколько образов на выбор Фото:

Югорчане массово заказывают мужской стриптиз на Международный женский день. Брони на выступление танцоров в округе не осталось.

«На праздник не осталось свободного времени. Программа длится 5-6 минут. Позвать артиста можно и в соседний город, но за дополнительную стоимость», — рассказал танцор telegram-каналу «Ханты, деньги, нефтевышки». Клиентам предлагают несколько образов на выбор. Среди них — учитель, пират, сантехник или полицейский.

Среди прочего, с 8 Марта дам поздравит и Анна Асти. Поп-звезда выступит с концертом в Сургуте. На официальном сайте артистки билетов в продаже уже нет. Однако предприимчивые югорчане решили заработать деньги на настоящих фанатах, готовых купить их места с наценкой.

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Югорчане массово заказывают мужской стриптиз на Международный женский день. Брони на выступление танцоров в округе не осталось. «На праздник не осталось свободного времени. Программа длится 5-6 минут. Позвать артиста можно и в соседний город, но за дополнительную стоимость», — рассказал танцор telegram-каналу «Ханты, деньги, нефтевышки». Клиентам предлагают несколько образов на выбор. Среди них — учитель, пират, сантехник или полицейский. Среди прочего, с 8 Марта дам поздравит и Анна Асти. Поп-звезда выступит с концертом в Сургуте. На официальном сайте артистки билетов в продаже уже нет. Однако предприимчивые югорчане решили заработать деньги на настоящих фанатах, готовых купить их места с наценкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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