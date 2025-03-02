Жители ХМАО перепродают билеты на концерт Анны Асти, который состоится уже в конце недели. Некоторые югорчане завышают цену за место ради своей выгоды. Объявления публикуют на «Авито».
Так, например, билет на танцпол до Нового года можно было купить за 3,5 тысячи рублей. После зимних праздников организаторы повысили стоимость до пяти тысяч рублей. Предприимчивые югорчане решили накинуть еще пару тысяч рублей. Под видом потенциального клиента корреспондент URA. RU расспросил продавцов, с чем связана наценка. «Все билеты уже распроданы (с официальных сайтов — прим.ред.)», — объяснила одна из собеседниц. Другие же заверяют, что срочно продают билеты дешевле, чем покупали, да и поторговаться они тоже не против.
При этом в корыстных целях никто не признался, опрошенные якобы решили перепродать билеты из-за изменившихся планов. У кого-то ребенок заболел, у других внезапно сорвалась поездка в Сургут из других югорских городов.
«Авито» при этом призывает пользователей сервиса быть осторожными при покупке билетов на мероприятия. «Убедитесь, что сможете пройти по билету. Некоторые нельзя переоформить на другого владельца или можно только на официальных сайтах», — предупреждают клиентов. Какие еще документы могут спросить на входе — указано на сайтах организаторов.
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