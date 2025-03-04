Губернатор Кухарук анонсировал масштабную реновацию в ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем telegram-канале анонсировал масштабную реновацию в регионе. На заседании градостроительного совета он отметил, что она затронет пять муниципалитетов.
«Проекты комплексного развития территорий предполагают расселение, последующий снос аварийного и ветхого жилья, а затем и возведение новых объектов силами застройщиков. На месте устаревшего жилищного фонда в будущем появятся современная жилая и социальная инфраструктура», — заявил глава региона.
На месте ветхих двухэтажек в центре Ханты-Мансийска застроят 33 гектара в створе улиц Мира, Строителей и Чехова. В Горноправдинске также обновят центральную часть, а в Сургуте вдобавок к ней программа комплексного развития территорий (КРТ) затронет еще два микрорайона — 43 и 27А. Также окружные власти планируют благоустроить территорию возле больницы-долгостроя в Нижневартовске, а также обновить еще полтора квартала (33-й и часть В-5) на востоке города. Стройка затронет и Арктическую зону в ХМАО — новый микрорайон появится в Березово.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Кухарук назвал расселение аварийного жилья самой насущной и масштабной программой. Тем не менее, ее окружное правительство должно реализовать.
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