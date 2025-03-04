Премьер Грузии пришел вне себя из-за решения Киева по мэру Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил возмущение в связи с решением Министерства молодежи и спорта Украины аннулировать звание мастера спорта международного класса, ранее присвоенное мэру Тбилиси и бывшему игроку киевского «Динамо» Каху Каладзе. По его словам, Киев таким образом перешел все границы.
«Не знаю, как можно это всерьез комментировать. Украинские власти в этом случае перешли все границы несерьезности», — заявил Кобахидзе. Его слова передает ТАСС.
Каладзе был лишен данного звания, которое он получил в 1999 году за выступления в составе «Динамо» (Киев). Ираклий Кобахидзе отметил, что трудно серьезно комментировать такие решения. По его словам, превышение всех границ несерьезности здесь не является главной проблемой. Он напомнил, что украинское правительство неоднократно призывало Грузию открыть второй фронт. Подобные заявления делали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Грузинский премьер также напомнил о дипломатическом инциденте в 2022 году, когда президент Украины Владимир Зеленский отозвал своего посла из Тбилиси. Это решение было принято после того, как власти Грузии отказались отправлять добровольцев в зону украинского конфликта и не поддержали санкции против России. В контексте всех этих событий текущее решение Минспорта Украины не заслуживает даже комментария, добавил Кобахидзе.
На Украине 3 марта 2025 года ввели санкции против Каху Каладзе, его также лишили звания мастера спорта. В свою очередь, экс-футболист заявил, что подобные меры были предприняты в связи с его действиями, направленными на поддержку интересов другой страны.
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