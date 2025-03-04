Стало известно, когда жители ХМАО получат перерасчет за электричество

Жители ХМАО получат перерасчет за электричество в течение марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО получат перерасчет за электричество в течении марта
Жители ХМАО получат перерасчет за электричество в течении марта Фото:

К 1 апреля перерасчет за электричество получат абсолютно все жители ХМАО. Такой срок установил директор департамента ЖКК и энергетики Югры Матвей Каров.

«Перерасчет за услуги электроэнергии проведут югорчанам в течение марта. К 1 апреля жители округа получат откорректированные платежки», — передают слова Карова в telegram-канале правительства ХМАО.

При этом, потребителям, у которых электрокотел установлен законно, перерасчет будет сделан автоматически. Тем югорчанам, чьи сведения необходимо уточнить, позвонят из электросбытовой компании и объяснят, как это быстро сделать. В департаменте ЖКХ уже проработаны все необходимые механизмы перерасчетов и обеспечено взаимодействие сбытовых и газораспределительных компаний для определения наличия или отсутствия газоснабжения в домах.

Перерасчет по новым тарифам на электричество коснется порядка семи тысяч жителей ХМАО. Такая возможность появилась после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении сезонных коэффициентов для тарифов на электроэнергию. Теперь диапазоны потребления электроэнергии будут в 1,8 раза выше ранее установленного.

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К 1 апреля перерасчет за электричество получат абсолютно все жители ХМАО. Такой срок установил директор департамента ЖКК и энергетики Югры Матвей Каров. «Перерасчет за услуги электроэнергии проведут югорчанам в течение марта. К 1 апреля жители округа получат откорректированные платежки», — передают слова Карова в telegram-канале правительства ХМАО. При этом, потребителям, у которых электрокотел установлен законно, перерасчет будет сделан автоматически. Тем югорчанам, чьи сведения необходимо уточнить, позвонят из электросбытовой компании и объяснят, как это быстро сделать. В департаменте ЖКХ уже проработаны все необходимые механизмы перерасчетов и обеспечено взаимодействие сбытовых и газораспределительных компаний для определения наличия или отсутствия газоснабжения в домах. Перерасчет по новым тарифам на электричество коснется порядка семи тысяч жителей ХМАО. Такая возможность появилась после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении сезонных коэффициентов для тарифов на электроэнергию. Теперь диапазоны потребления электроэнергии будут в 1,8 раза выше ранее установленного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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