Стало известно, когда жители ХМАО получат перерасчет за электричество

К 1 апреля перерасчет за электричество получат абсолютно все жители ХМАО. Такой срок установил директор департамента ЖКК и энергетики Югры Матвей Каров.
«Перерасчет за услуги электроэнергии проведут югорчанам в течение марта. К 1 апреля жители округа получат откорректированные платежки», — передают слова Карова в telegram-канале правительства ХМАО.
При этом, потребителям, у которых электрокотел установлен законно, перерасчет будет сделан автоматически. Тем югорчанам, чьи сведения необходимо уточнить, позвонят из электросбытовой компании и объяснят, как это быстро сделать. В департаменте ЖКХ уже проработаны все необходимые механизмы перерасчетов и обеспечено взаимодействие сбытовых и газораспределительных компаний для определения наличия или отсутствия газоснабжения в домах.
Перерасчет по новым тарифам на электричество коснется порядка семи тысяч жителей ХМАО. Такая возможность появилась после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении сезонных коэффициентов для тарифов на электроэнергию. Теперь диапазоны потребления электроэнергии будут в 1,8 раза выше ранее установленного.
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