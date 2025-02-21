Власти ХМАО сделали заявление о тарифах на электричество после нового постановления Мишустина

Жителям ХМАО пересчитают стоимость платы за электричество. Такая возможность появилась после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении сезонных коэффициентов для тарифов на электроэнергию. Об этом заявил заместитель губернатора Югры Андрей Пилипчук.
Он уточнил, что весь отопительный период для югорчан, дома которых отапливаются электроприборами, диапазоны потребления электроэнергии будут увеличены до 1,8 раза выше ранее установленных федеральным законодательством нормативов. «На весь отопительный период для жителей региона, использующих электроустановки для отопления жилых домов, будут повышены диапазоны потребления электроэнергии — до 1,8 раза выше ранее установленного», — прокомментировал Пилипчук.
Согласно поправкам, опубликованным на сайте российского кабмина, субъекты федерации должны принять постановления о пересмотре региональных тарифов не позднее 1 марта. Стоимость электроэнергии за январь и февраль подлежит перерасчету.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук, получив обращения жителей на рост платежей за свет, поручил своим замам разобраться в ситуации. К решению проблемы подключился также замглавы комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, депутат от Югры. Итогом стало письмо в Минэнерго и принятие поправок.
Ввод дифференцированных тарифов затронул менее одного процента потребителей электроэнергии. Больше всего недовольные реформой оказались дачники, которые привыкли отапливать загородные дома электроприборами и не укладывались в рамки потребления 3,9 тысячи кВт·ч в месяц.
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