27 февраля 2025

Перерасчет по новым тарифам на электричество коснется 7 тысяч жителей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Платежи за электричество для югорчан изменятся в меньшую сторону
Платежи за электричество для югорчан изменятся в меньшую сторону Фото:

Порядка семи тысяч югорчан получат перерасчет по оплате электричества за январь и февраль 2025 года. Они изменятся в меньшую сторону из-за введения сезонных коэффициентов для тарифов на электроэнергию, сообщил председатель думы ХМАО Борис Хохряков.

«Решение на федеральном уровне было принято в рекордно быстрые сроки и коснется около 7 тысяч югорчан. В марте для них произведут перерасчет платежей за январь и февраль», — цитируют Хохрякова в telegram-канале правительства ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО пересчитают стоимость платы за электричество. Такая возможность появилась после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении сезонных коэффициентов для тарифов на электроэнергию. Теперь диапазоны потребления электроэнергии будут в 1,8 раза выше ранее установленного.

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Порядка семи тысяч югорчан получат перерасчет по оплате электричества за январь и февраль 2025 года. Они изменятся в меньшую сторону из-за введения сезонных коэффициентов для тарифов на электроэнергию, сообщил председатель думы ХМАО Борис Хохряков. «Решение на федеральном уровне было принято в рекордно быстрые сроки и коснется около 7 тысяч югорчан. В марте для них произведут перерасчет платежей за январь и февраль», — цитируют Хохрякова в telegram-канале правительства ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО пересчитают стоимость платы за электричество. Такая возможность появилась после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении сезонных коэффициентов для тарифов на электроэнергию. Теперь диапазоны потребления электроэнергии будут в 1,8 раза выше ранее установленного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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