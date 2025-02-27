Перерасчет по новым тарифам на электричество коснется 7 тысяч жителей ХМАО

Порядка семи тысяч югорчан получат перерасчет по оплате электричества за январь и февраль 2025 года. Они изменятся в меньшую сторону из-за введения сезонных коэффициентов для тарифов на электроэнергию, сообщил председатель думы ХМАО Борис Хохряков.
«Решение на федеральном уровне было принято в рекордно быстрые сроки и коснется около 7 тысяч югорчан. В марте для них произведут перерасчет платежей за январь и февраль», — цитируют Хохрякова в telegram-канале правительства ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО пересчитают стоимость платы за электричество. Такая возможность появилась после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении сезонных коэффициентов для тарифов на электроэнергию. Теперь диапазоны потребления электроэнергии будут в 1,8 раза выше ранее установленного.
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