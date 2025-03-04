«Намеревались лишить жизни»: возбуждено дело из-за брошенного на морозе младенца в Нижнем Тагиле

Следователи СКР возбудили уголовное дело после ЧП с младенцем, которого бросили на скамейке в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденного)», — сообщили в СУ СК. По версии следствия, лицо, оставив ребенка, «намеревалось лишить новорожденного жизни».
Инцидент произошел утром 4 марта на улице Красноармейской. По данным ГУ МВД по области, малыша нашел случайный прохожий. Он же вызвал скорую помощь. Сейчас врачи борются за его состояние. А силовики ищут родителей.
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