04 марта 2025

«Намеревались лишить жизни»: возбуждено дело из-за брошенного на морозе младенца в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле возбуждено дело из-за младенца, которого бросили на улице
© Служба новостей «URA.RU»
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По версии СК, ребенка оставили на скамейке намеренно
По версии СК, ребенка оставили на скамейке намеренно Фото:

Следователи СКР возбудили уголовное дело после ЧП с младенцем, которого бросили на скамейке в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденного)», — сообщили в СУ СК. По версии следствия, лицо, оставив ребенка, «намеревалось лишить новорожденного жизни».

Инцидент произошел утром 4 марта на улице Красноармейской. По данным ГУ МВД по области, малыша нашел случайный прохожий. Он же вызвал скорую помощь. Сейчас врачи борются за его состояние. А силовики ищут родителей.

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Следователи СКР возбудили уголовное дело после ЧП с младенцем, которого бросили на скамейке в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту следственным отделом по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденного)», — сообщили в СУ СК. По версии следствия, лицо, оставив ребенка, «намеревалось лишить новорожденного жизни». Инцидент произошел утром 4 марта на улице Красноармейской. По данным ГУ МВД по области, малыша нашел случайный прохожий. Он же вызвал скорую помощь. Сейчас врачи борются за его состояние. А силовики ищут родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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