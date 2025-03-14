Компания «Газпром трансгаз Екатеринбург» добилась сноса части дороги в элитном поселке «Еланчик» недалеко от одноименного озера в Чебаркульском районе (Челябинская область). Как следует из материалов дела, объект располагается в охранной зоне газопровода.
«Исковые требования удовлетворить. Обязать ООО „Специализированный застройщик „КвадроСтрой“ за свой счет снести в охранной зоне газопровода самовольно возведенный участок асфальтированной автомобильной дороги“, — отмечено в решении суда.
Протяженность участка составляет 10,1 метра. Еще 197,9 метра должно демонтировать Сарафановское сельское поселение. Дорога расположена внутри поселка. Муниципальный участок примыкает к дому № 31. Снос отрежет от остальной части поселка улицу Грибную.
Для принятия решения суд заказывал проведение экспертизы. Теперь 80 тысяч за нее должны поровну перечислить власти и застройщик — деньги получит газовая компания.
В суде рассматриваются и другие иски газовиков. По мнению газовой компании, в охранной зоне также находится жилье. Владельцы недвижимости, которые покупали ее у «КвадроСтроя», беспокоятся: они могут остаться без денег и домов. Пострадавших может быть больше — собственники 12 домовладений, гаражей и других строений. Дом владельца СК «КвадроСтрой» Якова Окса уже снесен. Жители обращались к властям с просьбой перенести газопровод, но вопрос не решен.
При подготовке материала URA.RU направило запросы к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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