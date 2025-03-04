У свердловчан рекордно растут зарплаты

Свердловская область вошла в топ-6 регионов России, в которых за 11 месяцев 2024-го произошел наибольший рост зарплат населения. Однако самый высокий рост наблюдается в тех частях страны, где уровень оплаты труда занижен.
«Быстрее всего заработная плата растет в регионах с уровнем оплаты труда почти на 20% ниже среднего по России. За 11 месяцев 2024 года быстрее всего заработные платы росли в Курганской области, Удмуртской Республике и Липецкой области. Также в лидеры по темпам роста вышли Нижегородская, Тульская и Свердловская области. При этом по итогам 2024 года средние зарплаты в этих регионах составили порядка 70 тысяч рублей», — говорится в исследовании РБК по данным Росстата.
Ранее URA.RU писало, что зарплаты свердловчан выросли до 76,2 тысяч рублей за 2024 год. Рост составил 22,2%. Уровень занятости населения в 2024 году составил 61,3% против 59,5% в 2023 году.
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