04 марта 2025

У свердловчан рекордно растут зарплаты

Свердловская область вошла в топ-6 по росту зарплат в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя зарплата в Свердловской области составляет более 70 тысяч рублей
Средняя зарплата в Свердловской области составляет более 70 тысяч рублей Фото:

Свердловская область вошла в топ-6 регионов России, в которых за 11 месяцев 2024-го произошел наибольший рост зарплат населения. Однако самый высокий рост наблюдается в тех частях страны, где уровень оплаты труда занижен.

«Быстрее всего заработная плата растет в регионах с уровнем оплаты труда почти на 20% ниже среднего по России. За 11 месяцев 2024 года быстрее всего заработные платы росли в Курганской области, Удмуртской Республике и Липецкой области. Также в лидеры по темпам роста вышли Нижегородская, Тульская и Свердловская области. При этом по итогам 2024 года средние зарплаты в этих регионах составили порядка 70 тысяч рублей», — говорится в исследовании РБК по данным Росстата.

Ранее URA.RU писало, что зарплаты свердловчан выросли до 76,2 тысяч рублей за 2024 год. Рост составил 22,2%. Уровень занятости населения в 2024 году составил 61,3% против 59,5% в 2023 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область вошла в топ-6 регионов России, в которых за 11 месяцев 2024-го произошел наибольший рост зарплат населения. Однако самый высокий рост наблюдается в тех частях страны, где уровень оплаты труда занижен. «Быстрее всего заработная плата растет в регионах с уровнем оплаты труда почти на 20% ниже среднего по России. За 11 месяцев 2024 года быстрее всего заработные платы росли в Курганской области, Удмуртской Республике и Липецкой области. Также в лидеры по темпам роста вышли Нижегородская, Тульская и Свердловская области. При этом по итогам 2024 года средние зарплаты в этих регионах составили порядка 70 тысяч рублей», — говорится в исследовании РБК по данным Росстата. Ранее URA.RU писало, что зарплаты свердловчан выросли до 76,2 тысяч рублей за 2024 год. Рост составил 22,2%. Уровень занятости населения в 2024 году составил 61,3% против 59,5% в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...