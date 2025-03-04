04 марта 2025

В Махачкале ввели режим КТО из-за вооруженного сопротивления силовикам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики предпринимают меры для розыска и задержания участников террористических ячеек
Силовики предпринимают меры для розыска и задержания участников террористических ячеек Фото:

Неизвестные лица в Махачкале оказали вооруженное сопротивление правоохранительным органам. Об этом сообщает оперативный штаб Дагестана. 

«Во время проверки информации о возможном террористическом акте неустановленные лица открыли огонь по сотрудникам полиции. Для обеспечения безопасности граждан и задержания преступников в 00:25 была введена контртеррористическая операция (КТО) в Кировском районе Махачкалы», — говорится в заявлении начальника управления ФСБ России по Республике Дагестан Геннадия Анацкого. Слова приводит РИА Новости.

Ранее URA.RU рассказывало об объявлении режима контртеррористической операции в поселке Семендер (Махачкала). Проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестные лица в Махачкале оказали вооруженное сопротивление правоохранительным органам. Об этом сообщает оперативный штаб Дагестана.  «Во время проверки информации о возможном террористическом акте неустановленные лица открыли огонь по сотрудникам полиции. Для обеспечения безопасности граждан и задержания преступников в 00:25 была введена контртеррористическая операция (КТО) в Кировском районе Махачкалы», — говорится в заявлении начальника управления ФСБ России по Республике Дагестан Геннадия Анацкого. Слова приводит РИА Новости. Ранее URA.RU рассказывало об объявлении режима контртеррористической операции в поселке Семендер (Махачкала). Проводятся оперативно-поисковые мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...