МЧС: после взрыва в жилом доме Белореченска эвакуировали 54 человека

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На месте взрыва работает МЧС
На месте взрыва работает МЧС Фото:

В жилом доме Белореченска произошел взрыв, в результате которого эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Об этом сообщает МЧС.

«В 5-этажном многоквартирном доме по ул. Красная произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилось межэтажное перекрытие между 4 и 5 этажами», — передает МЧС по Краснодарскому краю в официальном telegram-канале.

Согласно предварительной информации, есть 5 пострадавших. Им оказывается помощь.

На месте уже работают экстренные службы. Действуют 67 специалистов, а также привлечено 23 единицы техники. Есть ли погибшие — неизвестно.

Ранее появились кадры с последствиями взрыва в жилом доме в Белореченске. Видео было опубликовано очевидцами.

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В жилом доме Белореченска произошел взрыв, в результате которого эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Об этом сообщает МЧС. «В 5-этажном многоквартирном доме по ул. Красная произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилось межэтажное перекрытие между 4 и 5 этажами», — передает МЧС по Краснодарскому краю в официальном telegram-канале. Согласно предварительной информации, есть 5 пострадавших. Им оказывается помощь. На месте уже работают экстренные службы. Действуют 67 специалистов, а также привлечено 23 единицы техники. Есть ли погибшие — неизвестно. Ранее появились кадры с последствиями взрыва в жилом доме в Белореченске. Видео было опубликовано очевидцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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