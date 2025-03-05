Ружье, из которого убили Онищенко, было зарегистрировано на подозреваемого

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Ружье было зарегистрировано на подозреваемого
Ружье было зарегистрировано на подозреваемого Фото:

Оружие, из которого был убит глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко, принадлежало подозреваемому в его убийстве. Об этом сообщили представители СУ СК по региону.

«Ружье зарегистрировано на подозреваемого в убийстве», — сообщили в ведомстве. Слова приводит РИА Новости.

Следствие установило, что инцидент произошел во вторник, 4 марта, когда Онищенко выходил из кафе в селе Завьялово. Подозреваемый в убийстве, сотрудник муниципального унитарного предприятия Анатолий Фенин, был задержан. Он пытался совершить самоубийство после преступления.

Прокурор Алтайского края Антон Герман взял под контроль расследование дела и поручил территориальному прокурору присутствовать на месте происшествия для установления всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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Оружие, из которого был убит глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко, принадлежало подозреваемому в его убийстве. Об этом сообщили представители СУ СК по региону. «Ружье зарегистрировано на подозреваемого в убийстве», — сообщили в ведомстве. Слова приводит РИА Новости. Следствие установило, что инцидент произошел во вторник, 4 марта, когда Онищенко выходил из кафе в селе Завьялово. Подозреваемый в убийстве, сотрудник муниципального унитарного предприятия Анатолий Фенин, был задержан. Он пытался совершить самоубийство после преступления. Прокурор Алтайского края Антон Герман взял под контроль расследование дела и поручил территориальному прокурору присутствовать на месте происшествия для установления всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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