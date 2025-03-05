Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на встречу в Беларуси

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Лукашенко хочет встретить мировых лидеров у себя в стране
Лукашенко хочет встретить мировых лидеров у себя в стране Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры между лидерами России, США и Украины в своей стране. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, подчеркивая возможность спокойного и конструктивного диалога.

«Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шуму, без криков договоримся. Поэтому передайте [президенту США Дональду] Трампу: я его жду здесь вместе с [президентом России Владимиром] Путиным и [лидером Украины Владимиром] Зеленским. Сядем и спокойно договоримся», — сказал Лукашенко, чьи слова цитирует агентство Белта.

В то же время Лукашенко ясно дал понять, что не желает быть посредником в этих переговорах, отвергая такую роль. Он подчеркнул, что ненавидит посредничество, особенно между крупными государствами, как США и Россия.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры между лидерами России, США и Украины в своей стране. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, подчеркивая возможность спокойного и конструктивного диалога. «Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шуму, без криков договоримся. Поэтому передайте [президенту США Дональду] Трампу: я его жду здесь вместе с [президентом России Владимиром] Путиным и [лидером Украины Владимиром] Зеленским. Сядем и спокойно договоримся», — сказал Лукашенко, чьи слова цитирует агентство Белта. В то же время Лукашенко ясно дал понять, что не желает быть посредником в этих переговорах, отвергая такую роль. Он подчеркнул, что ненавидит посредничество, особенно между крупными государствами, как США и Россия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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