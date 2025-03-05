Власти Кургана отменили продажу долгостроя, на который претендовал свердловский варяг

ФАС России обязала мэрию Кургана запустить новый аукцион по продаже участка под КРТ с долгостроем по улице Куйбышева, который ранее был отменен властями. Эксперты антимонопольного ведомства выявили нарушения в действиях чиновников в ходе рассмотрения жалобы свердловского застройщика «Нижнеисетский пруд». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства.
«Чиновники незаконно отметили торги по продаже участка под КРТ. Антимонопольщики выдали мэрии предписание об устранении нарушений и назначении нового аукциона», — сообщил источник.
В ходе рассмотрения жалобы от свердловского застройщика комиссией ФАС было установлено, что департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана были нарушены правила при отмене торгов. Чиновники отказались от проведения аукциона менее чем за три дня до его проведения. Это является нарушением Правил заключения договора о комплексном развитии территории. ФАС предписал городскому депстрою отозвать все протоколы об отмене аукциона, продлить сроки приема заявок не менее чем на пять дней и назначить новую дату торгов.
Корреспондент URA.RU обратился к застройщику за комментарием по теме публикации. Также запрос был направлен в администрацию Кургана. Ответы ожидается.
Ранее URA.RU писало, что свердловская компания «Нижнеисетский пруд» нацелился на долгострой, которым владел курганский бизнесмен Александр Бабочкин. Застройщик хотел купить участок под КРТ в районе ЦУМа на аукционе, но столкнулся с проблемами в борьбе за землю. Иногородней фирме не удалось подать заявку из-за того, что на электронной площадке шли внеплановые технические работы.
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