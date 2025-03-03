Свердловский застройщик нацелился на долгострой, которым владел курганский бизнесмен Бабочкин

Компания «СЗ „Нижнеисетский пруд“ из Екатеринбурга рассматривает возможность покупки земельного участка под КРТ с долгостроем возле возле ЦУМа в Кургане. Последним собственником недостроенного объекта был бизнесмен Александр Бабочкин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства.
«Застройщик „Нижнеисетский пруд“ хочет зайти на курганский рынок КРТ. Иногородняя компания хочет выкупить участок с долгостроем в центре города», — сообщил источник.
Земельный участок с заброшенным на десятки лет недостроем находится на перекрестке улиц Куйбышева — Ленина. Городские власти оценивают территорию более чем на 20 миллионов рублей. Поиски инвестора начались осенью прошлого года. Согласно проекту, на участке под КРТ на площади 0,5 гектара разрешено заниматься малоэтажной и среднеэтажной застройкой, а также возведением делового управления.
Строительство многоэтажки в районе ЦУМа было начато в 2004 году. Возводить дом начинала «Корпорация Спэлс», но уже в 2007 строка была заморожена. Спустя пять лет компания обанкротилась, а объект продан с торгов. Позже участок перешел застройщику Александру Бабочкину. Смена собственников существенно не повлияла на процесс и недострой так и остался заброшенным.
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