Свердловский застройщик столкнулся с проблемами в борьбе за долгострой в Кургане

Компания «СЗ „Нижнеисетский пруд“ из Екатеринбурга столкнулась с проблемам в борьбе за земельный участок под КРТ с долгостроем недалеко от ЦУМа в Кургане. Иногородняя фирма не смогла вовремя подать заявку на участие в аукционе из-за внеплановых технических работ на электронной площадке. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства.
«Застройщик не смог подать заявку на участие в аукционе из-за того, что на торговой площадке проводились технические работы. Компания подала жалобу в ФАС России», — сообщил источник.
В жалобе застройщик заявлял, что были нарушены его права и законные интересы из-за проведения внеплановых технических работ на сайте Оператора электронной площадки. В качестве доказательства был предоставлен скриншот. В ФАС жалобу признали необоснованной, поскольку по регламенту Оператор имеет право самостоятельно устанавливать сроки проведения технических работ при возникновении внештатных ситуаций.
Оперативно связаться с застройщиком для получения комментария по теме не удалось. По телефону, имеющемуся в распоряжении корреспондента URA.RU никто не ответил.
Ранее URA.RU писало, что свердловский застройщик нацелился на покупку земли с долгостроем, последним собственником которого был курганский бизнесмен Александр Бабочкин. Участок под КРТ власти оценивают более чем на 20 млн рублей. На нем можно будет заниматься малоэтажной и среднеэтажной застройкой, а также возвести деловое управление.
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