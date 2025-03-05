Врио главы Новгородской области стал выпускник «школы губернаторов» Дронов

Президент России Владимир Путин назначил Александра Дронова, выпускника программы подготовки кадрового управленческого резерва «школы губернаторов», временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Это решение было опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области», — говорится в указе президента. Указ вступил в силу со дня подписания.
В начале февраля президент досрочно освободил от исполнения обязанностей губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Мужчина был назначен замминистра транспорта. Никитин возглавлял регион с 2017 года.
Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов получил предложение от президента стать врио главы региона до выборов. Политики обсудили это решение в Кремле.
«Школа губернаторов» была запущена летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Программа предназначена для подготовки высококвалифицированных управленцев для регионального и федерального уровней власти.
«Школа губернаторов» с момента своего создания стала важным элементом в системе подготовки государственных и муниципальных служащих. Программа подразумевает не только теоретическое обучение, но и практическую подготовку будущих лидеров, что позволяет выпускникам эффективно применять полученные знания на практике в управлении регионами.
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