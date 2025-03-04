Путин предложил пост главы Новгородской области выходцу «школы губернаторов»

Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов получил предложение от президента России Владимира Путина стать врио главы региона до выборов. Российский лидер обсудил это с ним в своем кабинете.
«Собственно говоря, вам там входить-то нечего, вы и так в курсе», — предложил Путин. Расшифровка их встречи опубликована на сайте Кремля.
Дронов закончил программу подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которую принято называть «школой губернаторов». Далее работал в структурах правительства Москвы, региональных и федеральных органах управления дорожным хозяйством. Затем пришел работать в правительство Новгородской области в апреле 2017-го. С июня по декабрь того же года являлся заместителем губернатора региона. В 2018-м начал работу на посту замглавы области. Назначен первым замгубернатора Новгородской области 15 января 2020 года.
О том, что Дронов является основным претендентом на роль врио главы региона сообщали ранее источники, близкие к администрации Путина. Перед этим с поста главы региона ушел Андрей Никитин.
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