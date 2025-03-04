04 марта 2025

Путин предложил пост главы Новгородской области выходцу «школы губернаторов»

Путин захотел видеть на посту главы Новгородской области Александра Дронова
© Служба новостей «URA.RU»
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Дронов получил предложение занять пост врио главы Новгородской области
Дронов получил предложение занять пост врио главы Новгородской области Фото:

Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов получил предложение от президента России Владимира Путина стать врио главы региона до выборов. Российский лидер обсудил это с ним в своем кабинете.

«Собственно говоря, вам там входить-то нечего, вы и так в курсе», — предложил Путин. Расшифровка их встречи опубликована на сайте Кремля.

Дронов закончил программу подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которую принято называть «школой губернаторов». Далее работал в структурах правительства Москвы, региональных и федеральных органах управления дорожным хозяйством. Затем пришел работать в правительство Новгородской области в апреле 2017-го. С июня по декабрь того же года являлся заместителем губернатора региона. В 2018-м начал работу на посту замглавы области. Назначен первым замгубернатора Новгородской области 15 января 2020 года.

О том, что Дронов является основным претендентом на роль врио главы региона сообщали ранее источники, близкие к администрации Путина. Перед этим с поста главы региона ушел Андрей Никитин.

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Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов получил предложение от президента России Владимира Путина стать врио главы региона до выборов. Российский лидер обсудил это с ним в своем кабинете. «Собственно говоря, вам там входить-то нечего, вы и так в курсе», — предложил Путин. Расшифровка их встречи опубликована на сайте Кремля. Дронов закончил программу подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которую принято называть «школой губернаторов». Далее работал в структурах правительства Москвы, региональных и федеральных органах управления дорожным хозяйством. Затем пришел работать в правительство Новгородской области в апреле 2017-го. С июня по декабрь того же года являлся заместителем губернатора региона. В 2018-м начал работу на посту замглавы области. Назначен первым замгубернатора Новгородской области 15 января 2020 года. О том, что Дронов является основным претендентом на роль врио главы региона сообщали ранее источники, близкие к администрации Путина. Перед этим с поста главы региона ушел Андрей Никитин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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