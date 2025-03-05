Стало известно число пострадавших при взрыве газа в Белореченске

В результате взрыва газа в городе Белореченск пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
«Три человека, по уточненной информации, пострадали при взрыве газа в Белореченске», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Все они были немедленно госпитализированы.
Инцидент произошел рано утром в одном из жилых домов. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. В результате происшествия серьезные повреждения получили несколько квартир. Спасатели и оперативные службы работают на месте происшествия, проводится расследование всех обстоятельств случившегося.
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