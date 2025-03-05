Стало известно число пострадавших при взрыве газа в Белореченске

МЧС: при взрыве газа в Белореченске пострадали три человека
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В Белореченске из-за взрыва газа пострадали люди
В Белореченске из-за взрыва газа пострадали люди Фото:

В результате взрыва газа в городе Белореченск пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«Три человека, по уточненной информации, пострадали при взрыве газа в Белореченске», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Все они были немедленно госпитализированы.

Инцидент произошел рано утром в одном из жилых домов. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. В результате происшествия серьезные повреждения получили несколько квартир. Спасатели и оперативные службы работают на месте происшествия, проводится расследование всех обстоятельств случившегося.

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В результате взрыва газа в городе Белореченск пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. «Три человека, по уточненной информации, пострадали при взрыве газа в Белореченске», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Все они были немедленно госпитализированы. Инцидент произошел рано утром в одном из жилых домов. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. В результате происшествия серьезные повреждения получили несколько квартир. Спасатели и оперативные службы работают на месте происшествия, проводится расследование всех обстоятельств случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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