04 марта 2025

На весь Курган зазвучали экстренные сирены. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Кургана тестируют систему оповещения при ЧС
Власти Кургана тестируют систему оповещения при ЧС Фото:

В Кургане запустили тестовые сирены. Власти города проверяют готовность системы к экстренной ситуации. Сирены также звучат в других муниципалитетах Курганской области.

«5 марта 2025 года с 10:40 до 10:43 по местному времени в Курганской области будут кратковременны включены в работу электросирены для передачи сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“. После выключения сирен по средствам местного радио и на 10 цифровых общероссийских каналах будут переданы сообщения о проведении проверки системы оповещения», — так было указано в telegram-канале мэрии Кургана. 

Важно понимать, что оповещения проходят проверку. Поэтому курганцам не стоит волноваться, ведь пока чрезвычайных ситуаций не произошло. 

Ранее URA.RU писало, что в Кургане и области проверят готовность электросирен для передачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!». Их должны будут включить 5 марта. Такие сигналы ежедневно звучали во время наводнения в 2024 году.

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В Кургане запустили тестовые сирены. Власти города проверяют готовность системы к экстренной ситуации. Сирены также звучат в других муниципалитетах Курганской области. «5 марта 2025 года с 10:40 до 10:43 по местному времени в Курганской области будут кратковременны включены в работу электросирены для передачи сигнала гражданской обороны „Внимание всем!“. После выключения сирен по средствам местного радио и на 10 цифровых общероссийских каналах будут переданы сообщения о проведении проверки системы оповещения», — так было указано в telegram-канале мэрии Кургана.  Важно понимать, что оповещения проходят проверку. Поэтому курганцам не стоит волноваться, ведь пока чрезвычайных ситуаций не произошло.  Ранее URA.RU писало, что в Кургане и области проверят готовность электросирен для передачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!». Их должны будут включить 5 марта. Такие сигналы ежедневно звучали во время наводнения в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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