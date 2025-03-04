04 марта 2025

Пожар в тюменском комплексе «Городские парильни» ликвидирован. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание загорелось вечером 4 марта
Здание загорелось вечером 4 марта Фото:
новость из сюжета
В Тюмени загорелся банный комплекс «Городские парильни»

Пожар в тюменском банном комплексе ликвидирован. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Там уточнили, что спасатели занимаются разбором и проливом конструкций.

«Вчера сотрудники МЧС ликвидировали пожар в общественном здании на ул. Полевой в городе Тюмени. К настоящему моменту ведется работа по проливке и разбору конструкций здания», — пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Там уточнили, что на месте ЧП работают дознаватели. Они выясняют причины, которые привели к возгоранию.

По словам очевидцев, пожар в здании комплекса начался вечером 4 марта. К полуночи огонь был локализован на площади 800 квадратных метров.

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Пожар в тюменском банном комплексе ликвидирован. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Там уточнили, что спасатели занимаются разбором и проливом конструкций. «Вчера сотрудники МЧС ликвидировали пожар в общественном здании на ул. Полевой в городе Тюмени. К настоящему моменту ведется работа по проливке и разбору конструкций здания», — пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Там уточнили, что на месте ЧП работают дознаватели. Они выясняют причины, которые привели к возгоранию. По словам очевидцев, пожар в здании комплекса начался вечером 4 марта. К полуночи огонь был локализован на площади 800 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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