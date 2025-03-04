Пожар в тюменском банном комплексе ликвидирован. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Там уточнили, что спасатели занимаются разбором и проливом конструкций.
«Вчера сотрудники МЧС ликвидировали пожар в общественном здании на ул. Полевой в городе Тюмени. К настоящему моменту ведется работа по проливке и разбору конструкций здания», — пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
Там уточнили, что на месте ЧП работают дознаватели. Они выясняют причины, которые привели к возгоранию.
По словам очевидцев, пожар в здании комплекса начался вечером 4 марта. К полуночи огонь был локализован на площади 800 квадратных метров.
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