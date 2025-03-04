А что с деньгами: тюменцы переживают за купленные сертификаты в сгоревшие «Городские парильни»

Жители Тюмени смогут вернуть деньги за сертификаты, которые они ранее приобрели в загоревшийся банный комплекс «Городские парильни», однако расчеты произведут спустя какое-то время. Об этом URA.RU сообщила маркетолог компании.
«По сертификатам мы пишем людям, чтобы они оставляли свои данные, прилагали чеки. Вопрос будет решаться, только чуть позже. Мы пока не готовы так быстро отреагировать, нам нужно время. Но со всеми гостями вопросы будут отрегулированы», — сообщили в компании.
Пожар в комплексе «Городские парильни» произошел вечером 4 марта. В соцсетях компании тюменцы интересуются, что будет с их сертификатами в бани, которые они успели приобрести до ЧП. В настоящее время комплекс закрыт, сроки начала его работы пока неизвестны.
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