04 марта 2025

Контакт с Казахстаном: кандидат в мэры Герасименко оценил проблемы с паводком в Кургане

Претендент на пост мэра Герасименко выехал в Курган для обсуждения паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Герасименко раскрыл, что поможет Кургану справиться с паводком
Владимир Герасименко раскрыл, что поможет Кургану справиться с паводком Фото:

Кандидат на пост мэра Кургана Владимир Герасименко приехал в Курган из Екатеринбурга. Во время своего визита он устроил турне, чтобы получше узнать проблематику областного центра. Особое внимание Герасименко уделил ситуации с паводком и тому, как избежать повторения природной катастрофы. Корреспонденты URA.RU вместе с Герасименко прогулялись по плотине и поговорили о методах решения проблем с паводком. 

«Чтобы не повторилась ситуация прошлого года, нужно принимать меры. Этим должна заниматься противопаводковая комиссия. В Тоболе уже вода местами начинает скапливаться. Как вариант, нужно заняться очернением льда, чтобы от него солнечные лучи буквально отскакивали», — делится с URA.RU Герасименко. Очернение льда — это профилактическая процедура для снижения риска затора в период ледохода на опасных участках реки. Для этого используется зола, шлак.

Герасименко считает, что курганская плотина нуждается в ремонте
Герасименко считает, что курганская плотина нуждается в ремонте
Фото:

Политик отметил, что для предотвращения критической ситуации необходимо тщательно отслеживать данные Росгидромета о толщине льда, его водонасыщенности и степени промерзания почвы. На основе этих данных к середине марта будет составлен прогноз паводковой ситуации с указанием возможного превышения критических отметок.

Особое внимание кандидат обратил на необходимость координации действий с властями Казахстана, поскольку основная часть паводковых вод поступает в Курган по реке Тобол именно из соседней страны. По его словам, казахстанская сторона ежегодно заполняет Каратомарское и Верхнетобольское водохранилища до максимального уровня, после чего производит аварийный сброс воды, что приводит к резкому подъему уровня реки и затоплению территорий Кургана.

«Необходимо заранее согласовать с коллегами из Костанайской области график постепенного сброса воды. При слаженной работе с властями из Казахстана удастся избежать аварийного сброса воды, которого быть не должно», — подчеркнул Герасименко.

Вода в Тоболе начинает скапливаться
Вода в Тоболе начинает скапливаться
Фото:

Другим важным направлением работы, по мнению кандидата, является проверка состояния плотин и гидротехнических сооружений. В частности, он предложил провести комплексную техническую диагностику, включая водолазные обследования подводных частей плотины и оценку работоспособности всех конструктивных элементов.

«Когда я руководил городским округом в Екатеринбурге, мы регулярно заказывали водолазные работы для оценки состояния подводных железобетонных конструкций на реке Исеть. Такой подход позволяет своевременно выявить проблемы и устранить их до начала паводка», — рассказал Владимир Герасименко.

По словам кандидата в мэры Кургана, Росгидромет уже сейчас предупреждает о том, что паводковая ситуация в 2024 году может быть достаточно серьезной. Под угрозой подтопления могут оказаться такие важные городские объекты, как шоссе Тюнина и часть жилых районов на левом и правом берегах Тобола. 

Однако замечания Герасименко для представителей власти не стали открытием. Например, президент России Владимир Путин договаривался с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о сотрудничестве для помощи страдающим от паводка регионам, в том числе Курганской области. Местные власти также ведут работы для защиты населения. В Курган уже приезжали специалисты из Челябинской области для обследования гидроузла на реке Тобол. Эксперты из региона также анализируют состояние плотины в городе. 

Также власти Кургана утвердили порядок мероприятий, которые чиновники будут проводить в случае масштабного паводка. Среди них проверки, инструктажи и другие этапы. Документы появился на сайте администрации Кургана. Также продолжается обсуждение стройки дублера шоссе Тюнина, которое в период половодья оказывается затопленным. 

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Кандидат на пост мэра Кургана Владимир Герасименко приехал в Курган из Екатеринбурга. Во время своего визита он устроил турне, чтобы получше узнать проблематику областного центра. Особое внимание Герасименко уделил ситуации с паводком и тому, как избежать повторения природной катастрофы. Корреспонденты URA.RU вместе с Герасименко прогулялись по плотине и поговорили о методах решения проблем с паводком.  «Чтобы не повторилась ситуация прошлого года, нужно принимать меры. Этим должна заниматься противопаводковая комиссия. В Тоболе уже вода местами начинает скапливаться. Как вариант, нужно заняться очернением льда, чтобы от него солнечные лучи буквально отскакивали», — делится с URA.RU Герасименко. Очернение льда — это профилактическая процедура для снижения риска затора в период ледохода на опасных участках реки. Для этого используется зола, шлак. Политик отметил, что для предотвращения критической ситуации необходимо тщательно отслеживать данные Росгидромета о толщине льда, его водонасыщенности и степени промерзания почвы. На основе этих данных к середине марта будет составлен прогноз паводковой ситуации с указанием возможного превышения критических отметок. Особое внимание кандидат обратил на необходимость координации действий с властями Казахстана, поскольку основная часть паводковых вод поступает в Курган по реке Тобол именно из соседней страны. По его словам, казахстанская сторона ежегодно заполняет Каратомарское и Верхнетобольское водохранилища до максимального уровня, после чего производит аварийный сброс воды, что приводит к резкому подъему уровня реки и затоплению территорий Кургана. «Необходимо заранее согласовать с коллегами из Костанайской области график постепенного сброса воды. При слаженной работе с властями из Казахстана удастся избежать аварийного сброса воды, которого быть не должно», — подчеркнул Герасименко. Другим важным направлением работы, по мнению кандидата, является проверка состояния плотин и гидротехнических сооружений. В частности, он предложил провести комплексную техническую диагностику, включая водолазные обследования подводных частей плотины и оценку работоспособности всех конструктивных элементов. По словам кандидата в мэры Кургана, Росгидромет уже сейчас предупреждает о том, что паводковая ситуация в 2024 году может быть достаточно серьезной. Под угрозой подтопления могут оказаться такие важные городские объекты, как шоссе Тюнина и часть жилых районов на левом и правом берегах Тобола.  Однако замечания Герасименко для представителей власти не стали открытием. Например, президент России Владимир Путин договаривался с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о сотрудничестве для помощи страдающим от паводка регионам, в том числе Курганской области. Местные власти также ведут работы для защиты населения. В Курган уже приезжали специалисты из Челябинской области для обследования гидроузла на реке Тобол. Эксперты из региона также анализируют состояние плотины в городе.  Также власти Кургана утвердили порядок мероприятий, которые чиновники будут проводить в случае масштабного паводка. Среди них проверки, инструктажи и другие этапы. Документы появился на сайте администрации Кургана. Также продолжается обсуждение стройки дублера шоссе Тюнина, которое в период половодья оказывается затопленным. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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