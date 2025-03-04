Контакт с Казахстаном: кандидат в мэры Герасименко оценил проблемы с паводком в Кургане

Кандидат на пост мэра Кургана Владимир Герасименко приехал в Курган из Екатеринбурга. Во время своего визита он устроил турне, чтобы получше узнать проблематику областного центра. Особое внимание Герасименко уделил ситуации с паводком и тому, как избежать повторения природной катастрофы. Корреспонденты URA.RU вместе с Герасименко прогулялись по плотине и поговорили о методах решения проблем с паводком.
«Чтобы не повторилась ситуация прошлого года, нужно принимать меры. Этим должна заниматься противопаводковая комиссия. В Тоболе уже вода местами начинает скапливаться. Как вариант, нужно заняться очернением льда, чтобы от него солнечные лучи буквально отскакивали», — делится с URA.RU Герасименко. Очернение льда — это профилактическая процедура для снижения риска затора в период ледохода на опасных участках реки. Для этого используется зола, шлак.
Политик отметил, что для предотвращения критической ситуации необходимо тщательно отслеживать данные Росгидромета о толщине льда, его водонасыщенности и степени промерзания почвы. На основе этих данных к середине марта будет составлен прогноз паводковой ситуации с указанием возможного превышения критических отметок.
Особое внимание кандидат обратил на необходимость координации действий с властями Казахстана, поскольку основная часть паводковых вод поступает в Курган по реке Тобол именно из соседней страны. По его словам, казахстанская сторона ежегодно заполняет Каратомарское и Верхнетобольское водохранилища до максимального уровня, после чего производит аварийный сброс воды, что приводит к резкому подъему уровня реки и затоплению территорий Кургана.
«Необходимо заранее согласовать с коллегами из Костанайской области график постепенного сброса воды. При слаженной работе с властями из Казахстана удастся избежать аварийного сброса воды, которого быть не должно», — подчеркнул Герасименко.
Другим важным направлением работы, по мнению кандидата, является проверка состояния плотин и гидротехнических сооружений. В частности, он предложил провести комплексную техническую диагностику, включая водолазные обследования подводных частей плотины и оценку работоспособности всех конструктивных элементов.
«Когда я руководил городским округом в Екатеринбурге, мы регулярно заказывали водолазные работы для оценки состояния подводных железобетонных конструкций на реке Исеть. Такой подход позволяет своевременно выявить проблемы и устранить их до начала паводка», — рассказал Владимир Герасименко.
По словам кандидата в мэры Кургана, Росгидромет уже сейчас предупреждает о том, что паводковая ситуация в 2024 году может быть достаточно серьезной. Под угрозой подтопления могут оказаться такие важные городские объекты, как шоссе Тюнина и часть жилых районов на левом и правом берегах Тобола.
Однако замечания Герасименко для представителей власти не стали открытием. Например, президент России Владимир Путин договаривался с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о сотрудничестве для помощи страдающим от паводка регионам, в том числе Курганской области. Местные власти также ведут работы для защиты населения. В Курган уже приезжали специалисты из Челябинской области для обследования гидроузла на реке Тобол. Эксперты из региона также анализируют состояние плотины в городе.
Также власти Кургана утвердили порядок мероприятий, которые чиновники будут проводить в случае масштабного паводка. Среди них проверки, инструктажи и другие этапы. Документы появился на сайте администрации Кургана. Также продолжается обсуждение стройки дублера шоссе Тюнина, которое в период половодья оказывается затопленным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!