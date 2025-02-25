Губернатор Текслер назначил главу челябинского минфина

Иван Родионов стал министром финансов Челябинской области

25 февраля 2025 в 15:11 Размер текста - 17 +

Глава челябинского минфина Иван Родионов избавился от приставки «и. о.» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Министерство финансов Челябинской области возглавил Иван Родионов. По решению губернатора Алексея Текслера он переведен из исполняющих обязанности в полноправные руководители ведомства. «Назначить Родионова Ивана Александровича министром финансов Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Постановление вступает в силу со дня подписания», — говорится в документе (имеется в распоряжении URA.RU). «С 10 января текущего года Иван Родионов возглавлял региональный минфин в статусе исполняющего обязанности министра до момента согласования его кандидатуры в минфине России. По результатам тестирования, собеседования, а также проверки всех необходимых документов комиссия министерства финансов РФ вынесла решение о соответствии его профессиональных навыков и компетенций Ивана Родионова квалификационным требованиям, установленным федеральным правительством», — пояснили в пресс-службе. Прежний министр — Андрей Пшеницын — перешел на пост председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Родионов проработал в региональном минфине 20 лет, из них 10 в должности замминистра. Курировал работу по формированию регионального бюджета, реализации бюджетной, налоговой и долговой политики, прогнозированию и исполнению бюджетных доходов. У него два высших образования по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит», классный чин «Действительный государственный советник Челябинской области 1 класса». Среди наград — нагрудный знак минфина России «Отличник финансовой работы», почетное звание «Заслуженный экономист Челябинской области». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов Челябинской области возглавил Иван Родионов. По решению губернатора Алексея Текслера он переведен из исполняющих обязанности в полноправные руководители ведомства. «Назначить Родионова Ивана Александровича министром финансов Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Постановление вступает в силу со дня подписания», — говорится в документе (имеется в распоряжении URA.RU). «С 10 января текущего года Иван Родионов возглавлял региональный минфин в статусе исполняющего обязанности министра до момента согласования его кандидатуры в минфине России. По результатам тестирования, собеседования, а также проверки всех необходимых документов комиссия министерства финансов РФ вынесла решение о соответствии его профессиональных навыков и компетенций Ивана Родионова квалификационным требованиям, установленным федеральным правительством», — пояснили в пресс-службе. Прежний министр — Андрей Пшеницын — перешел на пост председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Родионов проработал в региональном минфине 20 лет, из них 10 в должности замминистра. Курировал работу по формированию регионального бюджета, реализации бюджетной, налоговой и долговой политики, прогнозированию и исполнению бюджетных доходов. У него два высших образования по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит», классный чин «Действительный государственный советник Челябинской области 1 класса». Среди наград — нагрудный знак минфина России «Отличник финансовой работы», почетное звание «Заслуженный экономист Челябинской области».